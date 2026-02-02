勞退基金前十大持股揭曉！勞金局：一月收益非常有機會創新高

勞動部勞動基金運用局每半年公布「前十大持股名單」，根據2日公告顯示，新制勞退基金截至2025年底，護國神山台積電（2330）仍穩坐第一大持股，持股比重高達31.96。勞動基金運用局長蘇郁卿表示，投資台股部位約占21%，國內股市的貢獻度過半數。

勞金局資料顯示，新制勞退基金整體前十大持股依序為：台積電31.96%、台達電（2308）6.34%、鴻海（2317）4.33%、聯發科（2454）3.91%、奇鋐（3017）2.74%、台光電（2383）2.41%、富邦金（2881）2.1%、國泰金（2882）1.99%、健策（3653）1.86%、金像電（2368）1.78%。其中，健策與金像電為新進榜個股，顯示勞退基金持續加碼散熱與PCB相關題材。

有關自營部位，截至去年底前十大持股為：台積電53.41%、台達電7.34%、聯發科5.99%、鴻海5.41%、富邦金3.19%、國泰金3.16%、中華電（2412）2.39%、日月光投控（3711）1.65%、兆豐金（2886）1.3%、台灣大（3045）1.29%。

委外代操部位，前十大持股依序為：台積電19.08%、台達電5.74%、奇鋐4.33%、台光電3.81%、鴻海3.67%、健策2.97%、金像電2.85%、智邦（2345）2.72%、聯發科2.66%、貿聯-KY（3665）2.4%。

統計資料顯示，國內自營，台積電持股比重明顯高於整體部位，並且可以看出AI、散熱與高速傳輸相關族群，受到投資人青睞。另勞金局揭露，新制勞退基金自營部位，去年下半年已處分出清的個股，包括葡萄王（1707）、建大（2106）、穩懋（3105）及頎邦（6147）等4檔。

蘇郁卿說明，台股部位約占整體勞動基金的21%左右，跟往年差不多，由於整個水位一直往上走，因此金額比較大。以收益數的比重來看，來自於國內股市的貢獻度，約占整體收益57%左右、過半數。從長期投資角度，也會配置固定收益，還有另類資產項目。

蘇郁卿補充道，以勞動基金這麼大的規模，不可能只有投資國內。從勞動基金長期穩健的角度，也不可能只有投資特定的國內股票，或者全部投資海外，一定也會分配固定收益的債券。這是整個資產配置必然要做的，跟國際大型退休基金是同樣做法。

勞動基金全年績效與新制勞退分紅皆創下歷史紀錄新高，受惠於台股2025年12月以改寫歷年最大漲點與漲幅紀錄封關。外界關注2026年1月份，是否有機會單月收益再創新高。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，1月相關指數看起來真的蠻不錯，不管是台股、國外股市或債市，其實都很不錯，因此看起來1月勞動基金收益應該也蠻好的。目前單月收益最高紀錄是2025年10月進帳3,006億元，「1月看起來會超過，非常有機會」。