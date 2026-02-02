自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

美股期貨指數持續下跌，標普500和那斯達克100期貨盤中都下跌逾1%，台股2日也同樣下挫，下跌439.72點，收在31,624.03點，失守32,000點，跌幅1.37%，成交量7,404億元，三大法人賣超535.36億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超481.18億元，投信買超50.8億元，終結連26賣，自營商賣超（合計）104.98億元，其中自營商（自行買賣）賣超26.46億元，自營商（避險）賣超78.51億元。

台積電（2330）今收1,765元，小跌0.56%；記憶體族群出現劇烈回檔，南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、力積電（6770）、鈺創（5351）、廣穎（4973）、品安（8088）、創見（2451）8檔跌停作收。輝達（NVIDIA）執行長兆元宴名單中，以宏碁（2353）漲勢最強，大漲逾8%，收27.2元。新面孔奇鋐（3017）、智邦（2345）都逆勢抗跌，上漲逾2%，而鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、聯發科（2454）、台達電（2308）等都下跌。

鋼鐵股中，中鋼（2002）、中鴻（2014）、春源（2010）、豐達科（3004）等都上漲逾1%，中鋼持續站穩五日線之上，收21.1元。貴金屬震盪劇烈，期元大S&P黃金（00635U）重跌11%，期元大S&P黃金正2（00708L）大跌21.78%，期元大道瓊白銀（00738U）更崩超過30%。