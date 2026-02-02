快訊

始源也到金寶山了！ S媽忍不住大聲哭喊「寶貝妳重生了」

自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財運強盛」：賺進大把收益

聽新聞
0:00 / 0:00

自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股2日也同樣下挫，下跌439.72點，收在31,624.03點，失守32,000點。圖／本報資料照片
台股2日也同樣下挫，下跌439.72點，收在31,624.03點，失守32,000點。圖／本報資料照片

美股期貨指數持續下跌，標普500和那斯達克100期貨盤中都下跌逾1%，台股2日也同樣下挫，下跌439.72點，收在31,624.03點，失守32,000點，跌幅1.37%，成交量7,404億元，三大法人賣超535.36億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超481.18億元，投信買超50.8億元，終結連26賣，自營商賣超（合計）104.98億元，其中自營商（自行買賣）賣超26.46億元，自營商（避險）賣超78.51億元。

台積電（2330）今收1,765元，小跌0.56%；記憶體族群出現劇烈回檔，南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、力積電（6770）、鈺創（5351）、廣穎（4973）、品安（8088）、創見（2451）8檔跌停作收。輝達（NVIDIA）執行長兆元宴名單中，以宏碁（2353）漲勢最強，大漲逾8%，收27.2元。新面孔奇鋐（3017）、智邦（2345）都逆勢抗跌，上漲逾2%，而鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、聯發科（2454）、台達電（2308）等都下跌。

鋼鐵股中，中鋼（2002）、中鴻（2014）、春源（2010）、豐達科（3004）等都上漲逾1%，中鋼持續站穩五日線之上，收21.1元。貴金屬震盪劇烈，期元大S&P黃金（00635U）重跌11%，期元大S&P黃金正2（00708L）大跌21.78%，期元大道瓊白銀（00738U）更崩超過30%。

元大 三大法人 台股 台積電 台達電 鋼鐵股 華邦電

延伸閱讀

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

台股元月開戶數飆新高 年齡卻呈「老進少退」：季節性移轉＋超高齡化

台股慘殺600點！資金逃去哪？00955逆勢抗跌…這項數據竟贏過波克夏

台股2月震撼教育、資金流向防禦性類股 兩檔日企ETF逆勢漲

相關新聞

台股收跌439點…法人：封關前賣壓湧現、觀察月線支撐

台股今天持續回檔修正，台積電今天盤中跌30元，台股最低達31359.95點，下跌703.8點，隨後跌勢收斂，收盤跌439...

自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

美股期貨指數持續下跌，標普500和那斯達克100期貨盤中都下跌逾1%，台股2日也同樣下挫，下跌439.72點，收在31,...

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

台股2日收盤下跌439.72點，終場以31,624.03點作收，成交量7,404億元；台股日K線連三黑，跌破均線。台積電...

台積電市值跌破46兆元 盤中來到1,765元

受美股修正干擾，台積電（2330）2日股價持續下跌，市值並跌破46兆元，盤中來到1,765元，換算市值約45.77兆元。

黃金、白銀繼續殺 白銀ETF一度大跌逾30% 黃金正二跌逾20%

美國總統川普宣布提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）擔任下任Fed主席後，使得美元反彈至97元，美股...

台股摜破月線重災區！記憶體掛一排綠燈 分析師怎麼說？

台股2日慘遭空襲，大盤重挫逾600點回測月線，其中1月份最強勢的記憶體族群淪為重災區。受長江存儲傳出提前擴產、美系外資重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。