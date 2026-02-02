台股收跌439點…法人：封關前賣壓湧現、觀察月線支撐

快訊

中央社／ 記者潘智義台北2日電
台股今收盤跌439.72點，法人表示，由於時間近農曆年封關，投資人獲利了結賣壓加重。圖／本報資料照片
台股今天持續回檔修正，台積電今天盤中跌30元，台股最低達31359.95點，下跌703.8點，隨後跌勢收斂，收盤跌439.72點，力守月線31393點之上。法人表示，由於時間近農曆年封關，投資人獲利了結賣壓加重，後續觀察月線能否守穩。

加權指數終場收在31624.03點，跌439.72點，跌幅1.37%，成交金額新台幣7404億元。

台積電盤中最深跌30元至1745元，收在1765元，跌10元，跌幅0.56%；鴻海收214.5元，下挫6元，跌幅2.72%；台達電收1175元，跌45元，跌幅3.69%。

記憶體廠華邦電收在116元，南亞科收294元，雙雙以跌停價作收。

低軌衛星零件供應商昇達科逆勢上揚，盤中最高達1195元，漲逾9%，收在1165元，漲70元，漲幅6.39%；印刷電路板廠華通盤中漲逾5%，收172元，漲1.78%。

散熱族群奇鋐今天逆勢上揚，收1490元，漲30元，漲幅2.05%；雙鴻收938元，上揚28元，漲幅3.08%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，由於時間近農曆年封關，投資人獲利了結賣壓加重，後續觀察月線能否守穩。

黃國偉指出，美國總統川普提名聯邦準備理事會前官員華許（Kevin Warsh）出任下任聯準會主席，市場負面解讀，且伊朗情勢緊張，均會影響股市表現。

