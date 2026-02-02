台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股終場以31,624.03點作收，成交量7,404億元。中央社
台股終場以31,624.03點作收，成交量7,404億元。中央社

台股2日收盤下跌439.72點，終場以31,624.03點作收，成交量7,404億元；台股日K線連三黑，跌破均線。台積電（2330）收盤價1,765元，下跌10元，跌幅0.56%。

今日成交金額大且走高為：元晶（6443）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、上詮（3363）、宏碁（2353）、健策（3653）、高力（8996）、旺矽（6223）及智邦（2345）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、力積電（6770）、欣興（3037）、晶豪科（3006）、臻鼎-KY（4958）、台達電（2308）及聯電（2303）。

第一金投顧表示，加權指數迅速向上攻擊，挑戰3萬3千點大關失利，連續帶量下挫顯示高檔獲利了結賣壓仍大；短線已跌破五日均線，雖下方仍有十日均線支撐，然五日均線已被向下帶，若在下跌除跌破十日均線外，將使五日線向下死亡交叉十日均線，屆時將進入高檔震盪區間，多方態勢明顯降溫，而指數在元月漲幅已大,隨著年節前的長假驅避效應、法人結帳與丙種資金結帳等因素，2月起台股的震盪幅度勢必加大，建議投資人降低槓桿與適度調節持股水位，等待春節長假過後再挑選個股布局，並持續觀察美股財報表現。

