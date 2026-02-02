台股元月開戶數飆新高 年齡卻呈「老進少退」：季節性移轉＋超高齡化

台灣證券交易所2日公布，台股單月新開戶數激增9.13萬人，創下自2021年3月開始公布數據以來的最大單月增幅，總開戶人數一舉衝破1,385.9萬人創歷史新高。法人表示，2026年1月台股行情熱絡，收盤飆漲超過3,100點，帶動投資人參與熱情。然而，數據中出現30歲以下族群開戶數「雪崩式下滑」與61歲以上「爆炸式增長」的反差現象，引發市場高度關注。

針對0-30歲年輕族群開戶數單月減少逾17萬人的異常波動，法人指出，主要源於「季節性板塊移動」。每逢元月，投資人因跨入新的一年，年齡自動增加1歲，導致原本處於該年齡層上限的投資人集體「晉升」到下一個級距；這種規律性移動，使得每年1月通常都會出現50歲以上開戶數驟增、30歲以下大幅減少的現象，並非年輕族群集體退場不買股票。

除了季節性因素，台灣進入「超高齡社會」（65歲以上人口占比突破20％）以及「新生兒雪崩式下跌」的長線趨勢，正深刻改變股市投資人結構：一、熟齡族群大增。2026年1月「61歲以上」族群開戶數單月大增23.04萬人。除了上述的年齡移轉外，超高齡社會下的退休理財需求，也讓熟齡投資人成為市場最堅實的力量。

二、幼年與青年族群縮減：受到少子化影響，0-19歲與20-30歲的新生力軍基數本就逐年縮減，加上移轉效應，使得該族群在統計數據上的減幅更為顯著。

法人分析，儘管結構發生移動，台股總體動能依然強勁。1月份9.13萬人的新開戶增量，創下有統計數據以來的歷史新高增數，遠高於過去平均每月約增4.1萬人的水準。此外， 31-60歲的中堅投資族群，在1月份仍保持穩定增長，合計增加逾3.2萬人，顯示主力部隊對台股後市仍持樂觀態度。