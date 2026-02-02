台積電市值跌破46兆元 盤中來到1,765元

受美股修正干擾，台積電（2330）2日股價持續下跌，市值並跌破46兆元，盤中來到1,765元，換算市值約45.77兆元。

法人分析，台積電基本面沒有太大改變，不過農曆年前資金調整使多頭降溫加上美股回檔，短線面臨技術

性調整壓力，有待押寶年後紅盤買盤陸續回籠化解。

台積電今年資本支出將挑戰新高，公司預估今年資本支出飆新高達520-560億美元，引發市場驚呼，超越先前法人預估約在450-500億美元區間，台積電先前說明，持續投入先進製程與研發，先進製程成本上漲也帶來挑戰，不過公司處於資本密集產業最重要的責任是支持客戶的成長。

台積電先前說明，預計到2026年，我們的折舊費用將年增近10%（接近20%），主要原因是將大力推進2奈米技術。即便我們在2026年投入如此規模的資本支出以投資未來成長，我們仍將致力於為股東帶來獲利成長。

配息方面，台積先前強調，未來每股現金股利政策朝持續且穩定成長的方向前進。台積電目前季配息已拉高至6元，2025年全年現金股息至少22元，2026年可望如預期自24元起跳，法人估後續朝一年發25元以上邁進不是夢。