快訊

未登記綠初選…基議員許睿慈不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

台積電市值跌破46兆元 盤中來到1,765元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。中央社
台積電。中央社

受美股修正干擾，台積電（2330）2日股價持續下跌，市值並跌破46兆元，盤中來到1,765元，換算市值約45.77兆元。

法人分析，台積電基本面沒有太大改變，不過農曆年前資金調整使多頭降溫加上美股回檔，短線面臨技術

性調整壓力，有待押寶年後紅盤買盤陸續回籠化解。

台積電今年資本支出將挑戰新高，公司預估今年資本支出飆新高達520-560億美元，引發市場驚呼，超越先前法人預估約在450-500億美元區間，台積電先前說明，持續投入先進製程與研發，先進製程成本上漲也帶來挑戰，不過公司處於資本密集產業最重要的責任是支持客戶的成長。

台積電先前說明，預計到2026年，我們的折舊費用將年增近10%（接近20%），主要原因是將大力推進2奈米技術。即便我們在2026年投入如此規模的資本支出以投資未來成長，我們仍將致力於為股東帶來獲利成長。

配息方面，台積先前強調，未來每股現金股利政策朝持續且穩定成長的方向前進。台積電目前季配息已拉高至6元，2025年全年現金股息至少22元，2026年可望如預期自24元起跳，法人估後續朝一年發25元以上邁進不是夢。

台積電 資本支出

延伸閱讀

看守所內過年！台積電洩密案首波3內鬼 智慧法院裁定延押2月

台積電2奈米洩密案 陳力銘等3被告再延押2個月

2026春節封關怎麼看？ 兩大美股觀察重點與關鍵指數

兆元宴唯一閃紅燈！ 宏碁爆量漲停

相關新聞

力積電上看101不是夢？專家點名「新春抱股攻略」：不用懼高、要選對產業

＊原文時間1月31日。 農曆春節將至，台股加權指數站在3萬2000點的歷史高崗上，投資人的心情卻是既興奮又害怕。興奮的是行情欲小不易，害怕的是手中持股是否已經漲多？如果要「抱股過年」，到底該選哪一檔

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

台股2日收盤下跌439.72點，終場以31,624.03點作收，成交量7,404億元；台股日K線連三黑，跌破均線。台積電...

台積電市值跌破46兆元 盤中來到1,765元

受美股修正干擾，台積電（2330）2日股價持續下跌，市值並跌破46兆元，盤中來到1,765元，換算市值約45.77兆元。

黃金、白銀繼續殺 白銀ETF一度大跌逾30% 黃金正二跌逾20%

美國總統川普宣布提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）擔任下任Fed主席後，使得美元反彈至97元，美股...

台股摜破月線重災區！記憶體掛一排綠燈 分析師怎麼說？

台股2日慘遭空襲，大盤重挫逾600點回測月線，其中1月份最強勢的記憶體族群淪為重災區。受長江存儲傳出提前擴產、美系外資重...

萬綠叢中獨紅 昇達科股價搭SpaceX百萬顆衛星題材升空

全球首富馬斯克旗下的SpaceX（太空探索技術）計畫部署100萬顆衛星建構太空軌道數據中心（Orbital Data C...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。