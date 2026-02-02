黃金、白銀繼續殺 白銀ETF一度大跌逾30% 黃金正二跌逾20%

美國總統川普宣布提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）擔任下任Fed主席後，使得美元反彈至97元，美股下跌，黃金、白銀價格也重挫。期元大S&P黃金（00635U）盤中重跌約10%，期元大S&P黃金正2（00708L）大跌逾20%，期元大道瓊白銀（00738U）更一度崩超過30%。

川普宣布華許接任 Fed 主席，使美元創5月以來最大漲幅，黃金現貨自上週五大跌9.14%後，今日繼續走跌，盤中下跌逾4%，白銀在上週五崩跌26.19%，今仍繼續下跌逾7%，同時比特幣再度破底，一度跌至74,604美元，美國標普500期貨指數、那斯達克100期指也殺逾1%。

川普1月30日公布下任聯準會（Fed）主席提名人選，確定是近日浮出檯面的前Fed理事華許（Kevin Warsh）。市場早已開始為華許接掌聯準會進行定價，由於他被視為相對鷹派人選，美元走強、美債殖利率攀升，黃金一度失守5,000美元大關。

不過，他近幾月的立場出現微妙轉變，公開主張降低借貸成本，立場與川普一致，與其過往通膨鷹派形象形成反差。法人指出，華許主張降低利率，短天期利差收窄，對美元仍是偏空影響，但他同時主張縮減資產負債表，讓長天期利差維持偏高，提供美元下方支撐，因此預期美元中期原本偏弱的格局可能轉為略偏中性。

臺銀貴金屬部經理楊天立2日表示，此波黃金和其他貴金屬修正屬意料中，金價從去年10月28日起漲，累計漲幅達44%，金價最後「噴出式上漲」，短線浮額太多，倘若從最高點回檔大約50%或是61.8%，其實都在合理範圍，但就長期趨勢仍看好。

對今年的變數，楊天立說，今年不只全球區域與區域之間，還有內政與內政之間的挑戰，不穩定性很高，另外，川普為期中選舉不斷出招，再加上新任聯準會主席是鷹派或鴿派市場仍不確定，這四大變數，是今年的不確定性所在。

楊天立提醒，現在的金價已處於「不封頂」的狀態，會隨著地緣政治變化、川普政策、及很多區域內部變化來進行，因此，投資人要特別小心，金價震盪劇烈今年會成為常態。