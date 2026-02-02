台股摜破月線重災區！記憶體掛一排綠燈 分析師怎麼說？

台股2日慘遭空襲，大盤重挫逾600點回測月線，其中1月份最強勢的記憶體族群淪為重災區。受長江存儲傳出提前擴產、美系外資重砍華邦電（2344）目標價，以及微軟雲端展望欠佳等多重利空衝擊，南亞科（2408）、華邦電、群聯（8299）等指標股紛紛重摔跌停。資深證券分析師建議，「主升段的拉回要拉的夠深」才能進場，可以留意南亞科、華邦電、群聯、威剛（3260）、晶豪科（3006）等。

過去一個月，記憶體族群在AI超級週期帶動下同步狂飆，南亞科市值破兆、旺宏（2337）漲幅奪冠，群聯更站穩2,000元大關。然而，市場傳出中國長江存儲（YMTC）位於武漢的三期項目進度驚人，有望將原定2027年的量產計畫提前至2026年下半年啟動，引發投資人對未來供給過剩的疑慮。加上外資近期針對華邦電出具報告，雖肯定其轉虧為盈的表現，卻憂心股價已過度反應，將目標價由高位重砍至108元，引發今日賣壓。

儘管短期股價劇烈修正，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於29日訪台時仍明確指出，記憶體對AI的未來至關重要，AI要具備「情境感知」與「長期記憶」，所需容量正大幅增加。他強調，輝達與SK海力士、三星及美光等HBM供應商維持緊密合作，今年大幅成長仍需大量記憶體支援。

南亞科總經理李培瑛亦在法說會表示，因AI排擠效應導致DDR4產能持續短缺，2026年將投入歷史新高500億元的資本支出。資深證券分析師指出，短期波動雖因「蛛網理論」下的景氣循環疑慮而起，但高階記憶體（HBM/DDR5）供不應求的結構性趨勢尚未改變。

面對記憶體震盪走勢，分析師建議，「主升段的拉回要拉的夠深」才能進場，記憶體股的買點應落在從高檔拉回約20%再進場，可以留意南亞科、華邦電、群聯、威剛、晶豪科等。

法人則表示，應密切關注台積電（2330）、聯發科（2454）與南亞科等六大指標股走勢。若指標股在封關前止跌回升，可維持五成持股部位；若持續走弱，則應考慮獲利了結，採取保守避險策略以應對美國政府關門風險與甲骨文裁員等國際利空。