台股重挫逾600點、記憶體族群成重災區 群聯、南亞科、華邦電亮燈跌停

台股2日盤中一度重挫逾600點，恐慌賣壓擴散到近期最熱的「記憶體概念股」，群聯（8299）、南亞科（2408）、華邦電（2344）等指標股再度被賣到跌停板，威剛（3260）盤中一度觸及跌停後回到跌逾9%，晶豪科（3006）也大跌逾6%，短線資金明顯撤退。

值得注意的是，輝達執行長黃仁勳日前在台受訪再度強調，AI要真正有用，除了算力，還得仰賴「上下文感知」與長短期記憶能力，而這正是記憶體容量與頻寬愈來愈吃重的關鍵。換言之，AI推論與訓練需求愈強，對DRAM、HBM與儲存的拉動就愈直接。

從國際市況來看，研調機構預期本季記憶體價格仍可能出現明顯漲幅，並點出供應緊俏將壓縮PC、手機等終端的成本與需求。另一方面，路透也報導記憶體大廠財報與展望持續反映AI需求熱度，尤其HBM成為AI伺服器供應鏈的兵家必爭之地。

在這樣的背景下，今天記憶體股急跌更像是大盤重挫下的避險賣壓，加上前波漲多後籌碼鬆動，引發停損與融資退場，才讓跌勢被放大。市場解讀，這比較像是短線波動與資金換手，並不代表產業趨勢翻空；以AI需求帶動供需偏緊、報價走升的方向來看，本季基本面仍樂觀，只是股價短期先走震盪整理。