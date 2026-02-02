萬綠叢中獨紅 昇達科股價搭SpaceX百萬顆衛星題材升空
全球首富馬斯克旗下的SpaceX（太空探索技術）計畫部署100萬顆衛星建構太空軌道數據中心（Orbital Data Center system），供應鏈昇達科（3491）也搭上議題，股價在大盤重挫下，持續走紅。
昇達科近期進入處置，但受惠SpaceX重大計畫激勵，在大盤重挫500至600點時，股價仍持續上揚，上漲40元，股價來到1,135元，興櫃低軌衛星概念股鐳洋漲幅達15%，上漲18元，股價來到136.5元，啓碁早盤上漲，股價最高來到197.5元，過11點後下跌。
馬斯克近期正安排SpaceX的IPO計劃，且持續擴大太空衛星佈局，目前9,500顆衛星在軌營運，占全球在軌營運衛星65%。
不過這次馬斯克計劃更瘋狂，為了要在太空建制太空AIDC，SpaceX已經向美國聯邦通信委員會（FCC）提出申請，要部署多達100萬顆衛星，目的是建構「軌道數據中心系統」。
SpaceX規劃提供前所未有的運算能力，以支援全球數十億用戶對人工智慧（AI）推理及相關應用的龐大需求，更要利用太空無盡的太陽能與自然散熱優勢，解決地球數據中心面臨電力短缺與散熱挑戰。
