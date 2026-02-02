力積電上看101不是夢？專家點名「新春抱股攻略」：不用懼高、要選對產業

＊原文時間1月31日。

農曆春節將至，台股加權指數站在3萬2000點的歷史高崗上，投資人的心情卻是既興奮又害怕。興奮的是行情欲小不易，害怕的是手中持股是否已經漲多？如果要「抱股過年」，到底該選哪一檔才能在金馬年開紅盤時，領到翻倍的紅包？

在這關鍵時刻，以精準眼光著稱的「億元教授」鄭廳宜，在節目中不只給出了投資方向，更罕見地透露自己的操作對帳單。

他直言，自己避開了高不可攀的熱門股，而是將身家重壓在一檔股價還在「地板價」的銅板股——力積電(6770)，並喊出令人跌破眼鏡的長線願景：「希望有一天，股價能比台北101大樓還要高！」

一、自曝對帳單！為何敢重壓「銅板股」力積電？

許多投資人看到台積電衝上1800元，雖然羨慕卻買不下手。鄭廳宜指出，投資的真諦在於「低買高賣」，與其去追逐已經反映利多的權值股，不如尋找正處於轉機點的潛力股。

鄭廳宜幽默地表示：「大家都知道我有買力積電，而且我還一路加碼。」他認為，力積電雖然過去股價沉寂已久，但隨著公司轉型與半導體景氣回春，現在正是「黎明前的黑暗」。

他更許下一個宏願：「人類因夢想而偉大！我們期待力積電未來能突破101元。」這番話雖然聽起來狂妄，但背後支撐的是他對記憶體與成熟製程需求復甦的強大信心。

對於資金有限的小資族來說，相較於一張近200萬的台積電，力積電親民的價格，正是參與半導體行情的最佳入場券。

二、「法拉利理論」解密：記憶體將迎來主升段

為什麼鄭廳宜敢在2026年重壓記憶體族群？他提出了一個生動的「法拉利輪胎理論」來解釋這波行情的邏輯。

「現在的AI伺服器晶片就像一台2000多萬的法拉利，而記憶體就像是輪胎。

如果輪胎價格從2000元漲到1萬元（漲了5倍），買得起法拉利的車主會在乎嗎？絕對不會，因為輪胎佔整台車的成本微乎其微。」

鄭廳宜分析，AI運算需要海量的記憶體支援，對於微軟、Google這些雲端大廠而言，他們最怕的是「沒有貨」，而不是「價格貴」。

在這種「剛性需求」下，加上全球記憶體大廠擴產速度緩慢（預計至2027年才有新產能開出），2026年將是記憶體供不應求、報價易漲難跌的黃金年。

三、壓箱寶大公開！小資族、大戶該怎麼選？

除了力積電，鄭廳宜也點名了另外幾檔值得抱股過年的「記憶體壓箱寶」，投資人可依據資金部位進行配置：

力積電(6770)： 適合資金有限、追求高倍數獲利的小資族。股價基期最低，轉機爆發力最強。 南亞科(2408)： 適合資金充裕的穩健型投資人。身為純正的DRAM製造商，直接受惠於報價上漲，獲利能見度高。 華邦電(2344)與群聯(8299)： 同樣處於產業上升週期，也是值得關注的標的。

四、結語：金馬年大洗牌 換股操作領紅包

鄭廳宜最後提醒，2026年是「金馬年」，市場資金正在進行大洗牌。如果手中還抱著股價跌破季線、漲勢疲軟的「老AI股」（如部分組裝代工廠），不妨趁著農曆年前進行汰弱留強。

「不要怕指數高，要選對產業！」跟著億元教授的腳步，鎖定記憶體族群，不僅能安心抱股過年，更有機會在金馬年開春，為自己賺進一個翻倍的大紅包！

◎本文獲 優分析產業數據中心 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。