金價走完了？黃金王子：大幅清洗短線浮額合理、長期趨勢不封頂

金價近期重挫，有「黃金王子」之稱的臺銀貴金屬部經理楊天立2日表示，此波黃金和其他貴金屬修正屬意料中，金價從去年10月28日起漲，累計漲幅達44%，現在回檔，上周五單日震盪11%、若從周四起算超過15%，整個區段看合理，金價最後「噴出式上漲」，短線浮額太多，大幅清洗很合理，但就長期趨勢仍看好。

臺銀今日於總行舉辦「墨香迎春賀新年」活動，邀請書法大師現場揮毫，致贈春聯供現場客戶領取。楊天立會後受訪表示，今年地緣政治演變從區域與區域之間進行到內政挑戰，未來不穩定性更高，美國總統川普面對期中選舉會有何出招也是市場觀察，加上新任聯準會主席到底屬於鷹派或鴿派市場目前無法確定。

他分析，金價從去年10月上漲到今年1月，此期間累積漲幅回檔50%甚至到61.8%應該都是合理範圍，上周五下跌後目前慢慢進入支撐帶，一般預期會在很短期期間之內接觸低點，甚至有超額清洗狀況，之後花一、兩個月整理，趨勢上應會慢慢回到上升趨勢。

展望今年金價，楊天立指出，幾乎所機構去年第4季預測的高價在1月份都已經到達，目前看到很多外資機構把高價拉到6,000美元以上甚至6,600美元，但必須提醒目前整個價格進入到「不封頂」情況，隨地緣政治變化、川普政策及內部區域變化等進行，對投資人來說，建議「當行情有噴出時千萬不要追高」，一般投資人採取定期定額方式比較好，短線噴出時應採取觀望或獲利了結做法較安全。而波動愈來愈劇烈可能會是今年常態，因為不確定主軸在美國期中選舉前可能會放大。