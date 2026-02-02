快訊

勞動基金去年大賺1.1兆 新制勞退每戶平均分紅5.7萬創歷史新高

綠委挺府院不副署爭議三法 藍嗆法律自助餐踐踏立院監督權

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

這檔逆勢上漲並挑戰千金股老三 原來是法人喊出驚天價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

鴻勁（7769）憑藉溫控技術獨特優勢，投顧法人看好，未來持續主導AI晶片成品測試使用的分選機市場，近日首次納入研究範圍，給予「增加持股」評等，並將目標價喊上6,600元驚天價，是目前法人圈最高。

法人認為，考量鴻勁強勁成長動能及領先地位，以2027年預估本益比40倍推算應屬合理。由於鴻勁目前已躋身台股前20大市值公司，較低的外資持股比重及ETF資金流入將有助於未來股價表現。

大型本國投顧分析，鴻勁目前主導AI晶片及手機SoC的主動溫控系統（ATC）市場，主因除具有先行者優勢、分選機與主動溫控系統完整解決方案外，還有較短交期，及大規模量產能力。

封測廠基於龐大裝機量及當前產能吃緊，大多不願輕易更換設備供應商。鴻勁挾ATC領先地位，已成為多數AI晶片成品測試分選機的主要、甚至幾乎是唯一供應商。

法人指出，即使AI加速器需求強勁，客戶新平台導入時通常僅升級ATC，而非全面更換分選機，但水冷板仍需因應不同晶片設計而更換。未來水冷逐漸成為主流散熱方式，加上光罩尺寸持續增大後，將推動既有分選機汰舊換新需求。

另一方面，台積電即將開始為iPhone量產WMCM，法人預期新增ATC需求將推升整體非AI產品平均單價。

法人同時預期，鴻勁將受惠2027年Robot Taxi強勁成長，主因車用使用利潤率較高的三溫ATC。預估2026年營收成長52%，2027年再成長40%，且毛利率同步擴張。

AI 晶片 市場

延伸閱讀

國際刺蝟日 新北動保處推特寵登記送新北幣籲不棄養

南韓1月出口額年增三成 晶片外銷助攻 衝上658億美元

點子農場／為什麼民主比晶片更能保護台灣

紅豆餅送暖！黃仁勳喊2026年再創紀錄 承諾將回台與北市府簽約

相關新聞

台股開低走低 盤中一度大跌659點 法人：修正風險提高 建議年前減碼

上周五美股四大指數全面下跌，科技股走弱，費半指數下跌3.8%，台積電（ADR）-2.6%。拖累台股2日開低走低，盤中一度...

蜜月太甜了！心誠鎂上市首日飆漲逾200% 藥械合一商模助攻

台股2日遭美國科技股賣壓衝擊，大盤盤初一度重挫逾600點、月線警鈴大作！但上市生技新兵心誠鎂（6934）卻逆勢噴出，以1...

台積電技術面轉弱 法人說1月29日高點是關鍵

台股指數近日下跌千點折射上檔壓力頗大。由於目前股市處高評價、高基期位階，權值王台積電（2330）技術面有漲多轉弱疑慮；群...

華許接任美國Fed主席、台股早盤大跌快500點 法人提醒注意量價

川普宣布華許接任Fed主席，使美元創5月以來最大漲幅，貴金屬重挫，上周五美股指數也全面收跌，並且牽動今天台股大盤重挫...

川普Fed人事震盪市場！台積電開盤跌破10日線 台股早盤大跌逾400點

川普提名華許接掌Fed引發政策疑慮，市場憂心鷹派立場回歸，美元飆升、貴金屬重挫。美股上周五四大指數收低，費半大跌3.87...

台股封關倒數八個交易日 四大教戰策略搶紅包

台股金蛇年封關進入最後八個交易日倒數，該買？該賣？困擾多數投資人。市場四大名師在此多空敏感時機對想抱股過年的投資人提出應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。