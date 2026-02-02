2026春節封關怎麼看？ 兩大美股觀察重點與關鍵指數

全球股市聚焦 AI 趨勢，更推動美台股市創高，「美股+台股雙市場配置」已成投資顯學。因應2026年農曆春節長達11天（2/12~2/22）的台股封關，口袋證券提醒，布局美股ADR與AI領漲族群，並注意美國公布的通膨數據，可因應台股封關，提前布局且控制風險，口袋證券也推出極具競爭力的「小資方案 2.0」手續費優惠，助攻封關行情。

重點一：台積電 ADR 與 AI 領漲族群

台積電截至 2026 年 1 月占台股總市值比重逾 40%。歷史經驗顯示，台積電 ADR（TSM）在台股封關期間的走勢，與台股開紅盤時的台積電（2330）股價及台股大盤走勢呈現高度正相關。口袋證券說明，在台股休市期間，透過美股帳戶觀察並操作 ADR，可部分掌握台股開紅盤的「先行指標」，並提前布局或避險，無需被動等待台股開盤。

美國記憶體大廠美光科技（MU）受惠於AI 發展的高頻寬記憶體強勁需求，2026年至今漲幅16%、近六個月漲幅222%，已成AI大趨勢中的關鍵領漲指標。口袋證券說明，美光的股價表現可做為台灣記憶體供應鏈的股價走向參考，連同判斷年後記憶體產業景氣的重要依據。

重點二：2 月 11 日公布美國消費者物價指數（CPI）

2月11日晚間，美國將公布1月CPI，由於台股已於當日封關，若 CPI 數據引發劇烈波動，台股投資人將無法透過台股部位因應。口袋證券說明，CPI數據影響市場對於聯準會降息的預期，並進一步影響國際股市，在台股無法交易的11天內，透過美股配置即時反應通膨數據與平衡風險至關重要。

口袋證券表示，2月1至28日參加「口袋證券小資方案 2.0」，台股交易1～28萬元、美股交易1～2,000美元，手續費優惠升級，並須符合交易筆數規定。「小資方案 2.0」是加碼優惠，不影響開戶既有的台股、美股手續費優惠。