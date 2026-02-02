紅包行情！歷年台股2月勝率佳 10檔主動台股ETF逢低卡位

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
近十年台股指數2月漲跌幅。資料來源：CMONEY
時序來到2月，根據群益投信統計資料顯示，近十年歷年2月台股平均表現都是正報酬，其中大盤平均上漲1.69%，OTC指數平均上漲3.27%表現出色，投信法人表示，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍有不錯的投資機會，不過因個股波動性大，建議可以主動式台股ETF布局。

目前市場上共有包括主動群益台灣強棒（00982A）、主動群益科技創新（00992A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動野村台灣50（00985A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動中信台灣卓越（00995A）、主動台新優勢成長（00987A）、主動第一金台股優（00994A）共十檔可供投資人參考。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，不過類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，建議投資人不妨以主動式台股ETF來作為投資工具，凸顯主動選股、靈活調整的重要性。預期台股指數傾向高檔震盪，主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，建議投資人不妨運用主動式台股ETF來掌握行情。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，今年來企業普遍釋出對後市樂觀氛圍，加上AI議題持續發酵，大盤呈現多頭趨勢往上。大盤在創下新高後震盪難免，資金仍可望持續推升台股走高，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。台股接下來選股重勢，良好配置可望增加投資效益。選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政強調，台股近期盤勢維持在相對高檔區間震盪、波動加大。短線上應控管風險，觀察融資餘額快速累積、技術面乖離率擴大的變化。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因其具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張，台股中長期表現仍正向看待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982A主動群益台灣強棒 00981A主動統一台股增長 00991A動復華未來50 00995A中信台灣卓越成長主動式ETF 00984A主動安聯台灣高息 00992A主動群益科技創新 00994A主動第一金台股優 00985A野村臺灣增強50 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF

