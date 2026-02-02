台股開低走低 盤中一度大跌659點 法人：修正風險提高 建議年前這樣做
上周五美股四大指數全面下跌，科技股走弱，費半指數下跌3.8%，台積電（ADR）-2.6%。拖累台股2日開低走低，盤中一度大跌659點至31,404點。台積電盤中最低下跌30元至1,745元。
台新投顧表示，加權指數於1月29日爆出天量且收黑K，就技術面而言，此為轉弱訊號，1月30日指數繼續走跌，且已逐漸接近農曆年長假，資金傾向落袋為安，預計後續指數回檔風險升高，建議投資人年前先行減碼。
台新投顧指出，短線可關注不銹鋼族群，鎳價大漲，印尼宣布調整採礦配額（RKAB），2026年鎳礦產量目標由3.79億噸削減至2.5億噸，減產幅度34％，造成近期鎳價大漲。不銹鋼大廠商率先喊漲報價，華新（1605）以近期鎳銅主要原料價格走強為由，1月29日宣布全面調漲2月不銹鋼盤價。不銹鋼產業進入漲價循環，不銹鋼股有望紛紛起漲。
