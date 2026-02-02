蜜月太甜了！心誠鎂上市首日飆漲逾200% 藥械合一商模助攻

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股2日遭美國科技股賣壓衝擊，大盤盤初一度重挫逾600點、月線警鈴大作！但上市生技新兵心誠鎂（6934）卻逆勢噴出，以150元開盤、強勢飆漲超過200%，蜜月行情火熱，成為動盪盤勢中亮眼焦點。

心誠鎂主打高階霧化器藥械合一（Drug-Device Combination）CDMO商業模式，避開一般霧化器高度價格競爭的紅海市場，專為藥廠量身打造客製化霧化器，並與藥品綁定共同銷售，使產品定價與營收結構相對穩定，獲市場高度認同。

在實績方面，心誠鎂已成功切入國際一線藥廠供應鏈。旗下連續式霧化器Pulmogine，已被納入羅氏製藥（Roche）旗下基因泰克（Genentech）治療囊性纖維化（CF）藥物 Pulmozyme的仿單，並與全球急重症霧化器領導廠商Aerogen Limited合作，順利打入歐美醫院與出院市場，相關產品自2025年3月起開始出貨，提供穩定營收來源。

此外，心誠鎂於2024年與美國生技大廠United Therapeutics Corporation（UT）簽署合作協議，取得300萬美元簽約授權金，共同開發治療肺動脈高壓（PAH）的藥械合一產品；並於2025年完成首項開發里程碑、取得里程金，後續至2027年仍有3至4項里程碑待完成，未來產品量產上市後，將持續挹注器械銷售與相關收益。

心誠鎂董事長鄭傑升表示，首階段里程碑順利達成，展現公司在高階醫療器材CDMO的技術實力與專案執行能力，也凸顯其在全球藥械合一市場的競爭定位。

除美系客戶外，心誠鎂亦協助義大利百年藥廠贊邦（Zambon）開發治療非纖維化囊腫支氣管擴張症（NCFB）的抗生素霧化器新藥CMS I-neb，該產品已完成第三期臨床試驗，並獲美國FDA授予突破性療法認定，未來若以心誠鎂高階霧化器取代原有設備，市場潛力受期待。

心誠鎂看好全球呼吸治療市場的結構性成長動能，隨著多項國際專案推進及2026年產能擴充到位，未來3年營運可望持續成長，也成為資金在震盪盤勢中積極卡位的生技新題材。

