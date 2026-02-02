快訊

綠委挺府院不副署爭議三法 藍嗆法律自助餐踐踏立院監督權

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

「酷的夢」228萬YT頻道被盜急求救 「中文怪物」心血陷危機

台積電技術面轉弱 法人說1月29日高點是關鍵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台股指數近日下跌千點折射上檔壓力頗大。由於目前股市處高評價、高基期位階，權值王台積電（2330）技術面有漲多轉弱疑慮；群益投顧表示，現階段應該要進行的幾個重要動作之一，應是檢視持股，汰弱留情。

群益投顧表示，指數雖有高檔震盪（轉弱）疑慮，但是在氛圍仍熱，尚未見明顯轉為短均承壓走弱的狀況下，目前主要震盪回檔修正多半是高基期且缺乏籌碼照拂的個股，並不會因為獲利佳就倖免，亦即現階段欲偏多操作者，建議勿太執著獲利基本面，應以籌碼基期為主要判斷依歸。

從技術面日kd職出發做觀察，台積電1月2日開始進入日kd高檔鈍化的強軋走勢以來，在上周四（1月29日）首次出現較明顯的日kd從高檔向下空頭交叉狀況，台積電技術面在1月29日高點若不能有效收復，短線甚至中線將有轉弱疑慮。

台積電

延伸閱讀

泰嘉太普高的一小步…台灣建商的一大步 深度戰略行家讚歎跟進

華許接任美國Fed主席、台股早盤大跌快500點 法人提醒注意量價

台股封關倒數八個交易日 四大教戰策略搶紅包

台股停看聽 本周三法則

相關新聞

台積電技術面轉弱 法人說1月29日高點是關鍵

台股指數近日下跌千點折射上檔壓力頗大。由於目前股市處高評價、高基期位階，權值王台積電（2330）技術面有漲多轉弱疑慮；群...

華許接任美國Fed主席、台股早盤大跌快500點 法人提醒注意量價

川普宣布華許接任Fed主席，使美元創5月以來最大漲幅，貴金屬重挫，上周五美股指數也全面收跌，並且牽動今天台股大盤重挫...

川普Fed人事震盪市場！台積電開盤跌破10日線 台股早盤大跌逾400點

川普提名華許接掌Fed引發政策疑慮，市場憂心鷹派立場回歸，美元飆升、貴金屬重挫。美股上周五四大指數收低，費半大跌3.87...

台股封關倒數八個交易日 四大教戰策略搶紅包

台股金蛇年封關進入最後八個交易日倒數，該買？該賣？困擾多數投資人。市場四大名師在此多空敏感時機對想抱股過年的投資人提出應...

台股停看聽 本周三法則

美國總統川普在宣布提名前聯準會（Fed）理事華許為下任主席後，黃金、白銀上演黑色星期五走勢，分別崩跌11%、31%，美股...

一周盤前股市解析／鋼鐵、軍工、塑化 可短打

台股上周五（30日）受美股漲跌互見，台積電ADR小跌影響，指數以小幅跳空開高19點、32,555點開盤後，短線漲多獲利了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。