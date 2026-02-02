台積電技術面轉弱 法人說1月29日高點是關鍵

台股指數近日下跌千點折射上檔壓力頗大。由於目前股市處高評價、高基期位階，權值王台積電（2330）技術面有漲多轉弱疑慮；群益投顧表示，現階段應該要進行的幾個重要動作之一，應是檢視持股，汰弱留情。

群益投顧表示，指數雖有高檔震盪（轉弱）疑慮，但是在氛圍仍熱，尚未見明顯轉為短均承壓走弱的狀況下，目前主要震盪回檔修正多半是高基期且缺乏籌碼照拂的個股，並不會因為獲利佳就倖免，亦即現階段欲偏多操作者，建議勿太執著獲利基本面，應以籌碼基期為主要判斷依歸。

從技術面日kd職出發做觀察，台積電1月2日開始進入日kd高檔鈍化的強軋走勢以來，在上周四（1月29日）首次出現較明顯的日kd從高檔向下空頭交叉狀況，台積電技術面在1月29日高點若不能有效收復，短線甚至中線將有轉弱疑慮。