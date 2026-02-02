台灣 ETF 再創新里程碑 實現普惠金融新局

政府推動「亞洲資產管理中心」，建構ETF完整生態系，投資人踴躍參與，市場蓬勃發展。臺灣首檔ETF-元大臺灣50（0050），追蹤由臺灣證券交易所及FTSE Russell合作編製的臺灣50指數，資產規模正式突破新台幣1兆元，受益人數超過200萬人，顯示國人理財觀念靈活，協力壯大資本市場。

為見證此一歷史時刻，臺灣指數公司與證交所、元大投信及FTSE Russell今（2日合作舉辦「全民共享·榮耀臺灣：ETF新里程與普惠金融展望」記者會。活動由證交所董事長林修銘、元大投信董事長劉宗聖及FTSE Russell CEO Fiona Bassett致詞，並由證交所金融商品部經理卓碧華及元大投信劉宗聖董事長進行專題演講，以期透過多方合作提升臺灣ETF於全球金融市場能見度。

證交所董事長林修銘致詞表示，2025年臺灣ETF資產規模成長18%，達7.59兆新臺幣，已穩居亞太第三大ETF市場，不論是總成交值及受益人次都同步攀升，受益人次更突破1,500萬人，顯示ETF已成為國人理財與參與資本市場的重要工具。證交所亦透過ETF投資博覽會、投資講座、e添富網站、線上學習平台等多元管道落實投資人教育，實踐普惠金融，讓更多民眾能安心參與資本市場，進而為市場注入穩固而長期的資金動能，真正實現全民投資、共享成長。

證交所金融商品部經理卓碧華以「壯大臺灣資本市場發展之未來展望-ETF現況與未來」為題，深度剖析市場趨勢。臺股ETF是投資人參與度最高、最核心的國民理財工具，資產規模達3.91兆元，超過整體市場一半，受益人次超過一千萬人次（約74%），去年以來，因政策開放發行新型態（含主動式、被動式平衡型及臺日跨境等）ETF，規模成長快速。

在臺灣ETF生態系，臺灣指數公司扮演關鍵角色，於2016年成立後，與FTSE Russell合作臺灣永續指數，為台灣第一檔綜合ESG指數，且已廣泛應用於政府基金投資指標、ETF、主動式基金、指數基金、指數期貨等商品，合計資產規模約1,459 億元。2025年雙方合作更進一步延伸至多資產指數、聯名指數；持續壯大臺灣ETF生態系，協力實踐普惠金融願景。