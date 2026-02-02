首檔ETF規模突破兆元 0050與台股共創新猷

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
0050成立以來報酬。(資料來源：Lipper)
國內首檔ETF元大台灣50（0050）跟隨台股新高，規模突破兆元大關，共寫歷史新猷，成立22年以來在規模、投資人數、市場代表性各方面極具指標意義，引導國人長期穩定投資台股企業，分享成長果實。

0050追蹤臺灣50指數，透過市值成長反映台灣上市權值股表現，是國人市值型ETF投資首選標的。0050從2003年成立以來至2026年1月底，於突破兆元的過程中，台股上市企業的上市市值成長同步突破百兆，創造0050同期間1,511%投資成果。

據證交所、集保結算所資料，0050於2025年12月規模突破兆元、全年淨申購金額3,359億元、單月定期定額金額突破70億元新高；截至2026年1月底投資人數219萬。對應國內證券新增開戶數持續正成長，其中0至19歲連續第三年年增約10萬人水準，顯示新世代投資人積極參與台股投資。　

0050於2025年調整經理費、保管費，並進行淨值分割降低投資門檻，引導投資人優先以0050市值型ETF為基礎，進而未來參與各類型ETF建立資產配置。據投信投顧公會統計至2025年12月，國內已有72檔台股主被動式ETF、85檔跨國投資股票型主被動式ETF，合計規模4.3兆，呈現蓬勃發展。

0050始終站在台灣卓越企業的肩膀上，與台灣企業一起走過網際網路、智慧型手機發展，未來也將一起進入AI飛速成長時代。為將0050擴及更多投資人，元大投信並發行0050連結基金，提供基金投資人銀行、基金平台等投資管道參與0050。據保管銀行中國信託銀行官網統計，0050連結基金不配息級別截至2025年12月31日點閱排名第一。

2025年響應金管會推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶」(TISA)制度，0050連結基金發行TISA級別，再增加因應申贖的現金部位採0050經理費率五折計算優惠。0050於2025年創下國內股票型ETF全年費用率歷史新低紀錄，隨規模突破兆元，截至1月底經理費率已降至0.089% ，未來將持續朝0.05%下降，0050連結基金同步受惠

元大投信持續建議，對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族，可透過0050、0050連結基金及早建立存股計畫，盡可能擴大時間複利優勢。並提醒0050為純粹的市值型ETF，集中反映主要台灣上市權值股表現，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

