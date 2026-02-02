台股近日漲多整理 暫連三日走跌

前美國聯邦準備理事會（Fed）官員華許（Kevin Warsh）獲得美國總統川普青睞，被選定為下任聯準會（Fed）主席，加上台股短線累積較大漲勢，近日出現震盪回檔，目前已連續三個交易日下跌，不過法人認為，展望後市，全球經濟預期溫和成長，全球主要央行維持寬鬆貨幣，大環境依然有利股市表現。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，川普已提前公布下一任聯準會主席人選，市場正嚴陣以待重要政策信號；市場開始為此消息進行定價。由於華許被視為相對鷹派人選，美元應聲走強、美債殖利率攀升，股市、黃金與加密貨幣同步承壓，顯示投資人正快速調整對未來貨幣政策預期。

另一方面，近期交投明顯放大，成交金額維持在9,000億元以上水準，顯示短線累積較大漲勢，市場多方勢力拉鋸，加劇市場波動，盤面呈現盤整與風格輪動。不過，大盤仍力守月線支撐，顯示多頭架構仍未被打亂。

安聯投信台股團隊表示，2026開年以來台股動能持續強勁。近日走勢震盪主要是近期盤中再刷新高後，隨即引獲利了結賣壓與搶買換手；而隨著市場快速急漲後，逐步步入調節與消化階段。

就基本面來看，安聯台股投資團隊預估，今年整體企業獲利成長幅度超過兩成，動能更勝去年，且電子、金融、傳產均為正成長，股市結構更健康。觀察產業面，AI實質需求仍在擴大，全球科技巨頭持續加碼投資，各國積極推動主權AI，加上產品規格不斷更新，產業鏈價值同步放大，創造台灣產業鏈更多機會，後市仍值得期待。

在投資機會上，部分供給有限的零組件將是晶片能否準時量產的戰略物資，可專注關鍵零組件龍頭為主要布局方向。短期雖可能因股價漲多而出現較大震盪，但明辨個股中長期競爭力將提供逢低買進機會。

傳產方面，關稅問題可望趨緩，有利稍早流失訂單回流跟評價面回升。留意之前被錯殺且有基本面支撐的標的、不追高等，仍是現階段較佳應對策略。