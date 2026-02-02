快訊

華許接任美國Fed主席、台股早盤大跌快500點 法人提醒注意量價

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股早盤一度重挫473點。中央社
台股早盤一度重挫473點。中央社

川普宣布華許接任Fed主席，使美元創5月以來最大漲幅，貴金屬重挫，上周五美股指數也全面收跌，並且牽動今天台股大盤重挫，早盤一度重挫473點，最低來到31590.15點。

美股道瓊指數上週五下跌0.36%，那斯達克指數下跌0.94%，費城半導體指數下跌3.87%，台積電、台達電等大型權值股全面下跌，台積電下跌最低來到每股1750元，跌25元。

川普提名偏鷹派華許為下任主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌 11%、31%，加密幣與美股同步拉回，短期全球金融市場觀望氣息濃厚，操作難度更高。台股紅包行情是否持續有待觀察，目前盤面輪動速度很快，短線進出當有風險意識，穩健操作者則可逢低布局高殖利率相關個股。

上週五台股受微軟暴跌影響而以低盤開出，電子族群殺隆隆，指數低檔徘徊，終場下跌472 點以 32063 點作收，跌幅 1.45%，倘若今天跌勢沒有收斂，台股恐怕兩天下跌將近千點。

法人分析，從量價結構來看：依技術線型解讀，台股在資金行情強力簇擁下，超量滾量促使大盤再創歷史新高 32996 點，不過當天也爆出9596 億元天量，同時K 線為黑棒，是否為量價同時到頂？後續必須特別留意追蹤。

法人也表示，由於整個波段漲幅過大，適時降溫整理，其實亦有利於籌碼沉澱，未嘗不是一件好事。從看盤指標而言，2330 台積電引領台股，權重不斷創下新高，股價走勢牽一髮而動全身，惟近期黑棒頻頻，還是不可太過大意。

