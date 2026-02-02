川普Fed人事震盪市場！台積電開盤跌破10日線 台股早盤大跌逾400點

川普提名華許接掌Fed引發政策疑慮，市場憂心鷹派立場回歸，美元飆升、貴金屬重挫。美股上周五四大指數收低，費半大跌3.87%，台積電ADR跌2.65%。影響台股2日開低55.29點、報32,008.46點，台積電開低25元、報1,750元，雙雙跌破10日線，隨後在權值要角紛紛走弱之下，大盤一度下探至31,590.15點、大跌逾400點。

盤面上，權值五巨頭全面開低。台積電（2330）開低25元、報1750元，台達電（2308）開低35元、報1,185元，鴻海（2317）開低1元、報219.5元，聯發科（2454）開低45元、報1,715元，日月光投控（3711）開低3元、報294元。

族群方面，記憶體族群一片綠油油，品安觸及跌停，南亞科（2408）、華邦電（2344）雙雙下挫逾半根停板；元晶（6443）、群創（3481）、華通（2313）、啟碁（6285）領低軌衛星抗跌；鋼鐵大軍也由中鋼（2002）、中鴻（2014）領軍抗空。

法人指出，川普提名華許接掌聯準會、白銀上週五歷史級重挫、甲骨文傳評估裁員 2～3 萬人，加上農曆年前丙種資金結帳壓力，指數短線恐震盪整理。不過，黃仁勳再度力挺台積電、SpaceX 推動百萬顆衛星計畫，且美國最新匯率報告未列台灣為匯率操縱國，有望支撐台股力守月線。法人建議，抱股過年可於封關前五日逢低布局，中長線聚焦台積電與先進製程／封裝、高速與光傳輸、載板 PCB、電力能源、衛星航太軍工、材料升級及成衣、生技族群。