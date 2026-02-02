快訊

川普Fed人事震盪市場！台股早盤大跌逾400點 台積電開盤跌破10日線

6月入帳！勞保老年年金5月調漲 調幅估6.46%約78萬人受惠

被轟拿盜版Labubu！吳欣岱還原始末 反擊蔣萬安放任進口

聽新聞
0:00 / 0:00

川普Fed人事震盪市場！台積電開盤跌破10日線 台股早盤大跌逾400點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股大跌逾400點。中央社
台股大跌逾400點。中央社

川普提名華許接掌Fed引發政策疑慮，市場憂心鷹派立場回歸，美元飆升、貴金屬重挫。美股上周五四大指數收低，費半大跌3.87%，台積電ADR跌2.65%。影響台股2日開低55.29點、報32,008.46點，台積電開低25元、報1,750元，雙雙跌破10日線，隨後在權值要角紛紛走弱之下，大盤一度下探至31,590.15點、大跌逾400點。

盤面上，權值五巨頭全面開低。台積電（2330）開低25元、報1750元，台達電（2308）開低35元、報1,185元，鴻海（2317）開低1元、報219.5元，聯發科（2454）開低45元、報1,715元，日月光投控（3711）開低3元、報294元。

族群方面，記憶體族群一片綠油油，品安觸及跌停，南亞科（2408）、華邦電（2344）雙雙下挫逾半根停板；元晶（6443）、群創（3481）、華通（2313）、啟碁（6285）領低軌衛星抗跌；鋼鐵大軍也由中鋼（2002）、中鴻（2014）領軍抗空。

法人指出，川普提名華許接掌聯準會、白銀上週五歷史級重挫、甲骨文傳評估裁員 2～3 萬人，加上農曆年前丙種資金結帳壓力，指數短線恐震盪整理。不過，黃仁勳再度力挺台積電、SpaceX 推動百萬顆衛星計畫，且美國最新匯率報告未列台灣為匯率操縱國，有望支撐台股力守月線。法人建議，抱股過年可於封關前五日逢低布局，中長線聚焦台積電與先進製程／封裝、高速與光傳輸、載板 PCB、電力能源、衛星航太軍工、材料升級及成衣、生技族群。

台積電 台股

延伸閱讀

華許出線後 降息討論降溫 市場緊盯6.6兆美元QE縮表動向

伊朗最高領袖嗆美國掀區域戰爭 川普強硬回應了

川普掃蕩移民行動被捕 5歲童獲釋返家

川普：美國正與古巴「最高層人士」談判協議

相關新聞

川普Fed人事震盪市場！台積電開盤跌破10日線 台股早盤大跌逾400點

川普提名華許接掌Fed引發政策疑慮，市場憂心鷹派立場回歸，美元飆升、貴金屬重挫。美股上周五四大指數收低，費半大跌3.87...

台股封關倒數八個交易日 四大教戰策略搶紅包

台股金蛇年封關進入最後八個交易日倒數，該買？該賣？困擾多數投資人。市場四大名師在此多空敏感時機對想抱股過年的投資人提出應...

台股停看聽 本周三法則

美國總統川普在宣布提名前聯準會（Fed）理事華許為下任主席後，黃金、白銀上演黑色星期五走勢，分別崩跌11%、31%，美股...

一周盤前股市解析／鋼鐵、軍工、塑化 可短打

台股上周五（30日）受美股漲跌互見，台積電ADR小跌影響，指數以小幅跳空開高19點、32,555點開盤後，短線漲多獲利了...

國泰證獲新型碳中和認證

全球氣候變遷挑戰加劇，第30屆聯合國氣候峰會（COP30）2025年11月於巴西盛大召開，國泰證券以實際行動響應國際趨勢...

凱基證招募校園大使 開跑

凱基證券長期深耕校園金融服務，持續投入年輕世代的金融素養培育，為鼓勵更多優秀學子提早認識金融工具並累積理財經驗，凱基證券...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。