快訊

川普Fed人事震盪市場！台股早盤大跌逾400點 台積電開盤跌破10日線

6月入帳！勞保老年年金5月調漲 調幅估6.46%約78萬人受惠

被轟拿盜版Labubu！吳欣岱還原始末 反擊蔣萬安放任進口

美股收黑台積電ADR下挫 美企業財報牽動台股走勢

中央社／ 台北2日電

台股上週連續兩天拉回近千點，但1月累計上漲3100.15點。美股30日下跌，台積電ADR下挫逾2%。法人認為，須關注Alphabet、亞馬遜等美股重量級公司財報。

谷歌（Google）母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）將分別在美東時間4日、5日公布財報，加上後續美國也將公布非農就業數據，仍左右美股走勢，進一步牽動台股。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨晚與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層餐敘，他受訪說多家台灣企業2025年寫下佳績，2026年將再創紀錄。談及AI算力租賃業務，黃仁勳表示，台灣代工廠與輝達是互補而非競爭關係，讓他們能把設備賣給全球的AI工廠，很高興能為他們創造機會。

算力租賃是指企業或開發者不直接購買昂貴的AI硬體，而是透過雲端平台租用運算資源，以進行AI模型訓練或推論。

儘管投資人對美國總統川普提名聯準會主席的人選感到安心，但憂慮企業估值可能有些過高，市場因科技股帶動屢創新高，恐怕已出現泡沫跡象，美股30日受挫收低。

道瓊工業指數終場下跌179.09點，或0.37%，收在48892.47點；標準普爾500指數下跌29.98點，或0.43%，收在6939.03點；以科技股為主的那斯達克指數下跌223.30點，或0.94%，收在23461.82點；費城半導體指數下跌321.917點，或3.87%，收在7998.473點。

台股30日在電子、金融與傳統產業股同步走弱下，加權指數收在32063.75點，下跌472.52點。台股上週仍上漲102.24點，1月累計上漲3100.15點。

台股 美股

延伸閱讀

輝達總部土地何時走程序 黃仁勳：會再來與北市簽約

黃仁勳談投資OpenAI 非一次砸千億美元

黃仁勳談輝達總部簽約進度 直言市長幫了很大的忙

紅豆餅送暖！黃仁勳喊2026年再創紀錄 承諾將回台與北市府簽約

相關新聞

川普Fed人事震盪市場！台積電開盤跌破10日線 台股早盤大跌逾400點

川普提名華許接掌Fed引發政策疑慮，市場憂心鷹派立場回歸，美元飆升、貴金屬重挫。美股上周五四大指數收低，費半大跌3.87...

台股封關倒數八個交易日 四大教戰策略搶紅包

台股金蛇年封關進入最後八個交易日倒數，該買？該賣？困擾多數投資人。市場四大名師在此多空敏感時機對想抱股過年的投資人提出應...

台股停看聽 本周三法則

美國總統川普在宣布提名前聯準會（Fed）理事華許為下任主席後，黃金、白銀上演黑色星期五走勢，分別崩跌11%、31%，美股...

一周盤前股市解析／鋼鐵、軍工、塑化 可短打

台股上周五（30日）受美股漲跌互見，台積電ADR小跌影響，指數以小幅跳空開高19點、32,555點開盤後，短線漲多獲利了...

國泰證獲新型碳中和認證

全球氣候變遷挑戰加劇，第30屆聯合國氣候峰會（COP30）2025年11月於巴西盛大召開，國泰證券以實際行動響應國際趨勢...

凱基證招募校園大使 開跑

凱基證券長期深耕校園金融服務，持續投入年輕世代的金融素養培育，為鼓勵更多優秀學子提早認識金融工具並累積理財經驗，凱基證券...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。