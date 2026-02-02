台股停看聽 本周三法則

美國總統川普在宣布提名前聯準會（Fed）理事華許為下任主席後，黃金、白銀上演黑色星期五走勢，分別崩跌11%、31%，美股四大指數、台積電（2330）ADR同步拉回下，市場認為，將使本周搶紅包行情的操作難上加難，「停、看、聽」是最佳的應對策略之一。

觀察華許過去的利率政策立場態度偏鷹，主張以持續縮表為降息創造空間，強調通膨責任回歸央行，但過去幾年Fed一直在縮表、美股卻頻創新高，主要是降息與通膨受控。因此，法人認為華許絕不會是黑天鵝，而是中期利多，有利台股未來表現，但短線需暫「停」激進式進出、「看」法人如何進出、「聽」華許等消息面影響。

多家大型法人機構在川普確定提名華許為下任Fed主席，特別是在黃金、白銀、美股同步走跌後，紛紛加班分析未來貨幣等政策走勢。觀察華許政策核心不在「是否降息」，而在重建貨幣制度紀律。

換句話說，這位預定Fed主席可接受條件式降息，惟降息須同步搭配持續縮表（QT）、弱化前瞻指引，並降低對單一高頻數據的政策依賴。

在股市策略方面，法人指出，隨市場流動性邊際收斂、政策不確定性與期限溢價回升下，估值擴張空間受限；偏好現金流穩定、獲利能見度高、資本結構穩健且具安全邊際標的；高估值、仰賴折現率下修族群評價波動風險偏高。

國泰證期顧問處協理蔡明翰、台新投顧副總黃文清表示，由於台股本周已面臨丙種、自營商等節前賣壓干擾，再觀察上周五（30日）台積電ADR下跌2.65%，台指期夜盤下跌363點、失守32,000點大關下，難免將影響台股短線走勢。