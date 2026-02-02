台股封關倒數八個交易日 四大教戰策略搶紅包

台股金蛇年封關進入最後八個交易日倒數，該買？該賣？困擾多數投資人。市場四大名師在此多空敏感時機對想抱股過年的投資人提出應依月線等技術關卡進出、台積電與台達電等六大觀察指標股、選對股票比看對指數重要、2月8日可能出現多空轉折疑慮等四大教戰策略。

台股元月行情大漲，許多法人機構賺得盆滿缽滿，市場傳出，部分自營商1月獲利已達成今年的全年目標，使得原本的丙種、長假等節前賣壓外，部分業內人士預期今年需再加上自營商等法人賣壓，將使本周行情更趨於震盪，如何抱股過年、抱什麼股過年的難度驟然飆升。

凱基投顧董事長朱晏民表示，儘管金馬年封關長假來到11天，期間歐美股市等變化較大，但以AI等產業前景需求來看，長線的成長動能不易發生改變，縱使短線股價出現較大波動，終將回歸獲利等基本面表現，因此投資人可保留資金彈性，準備逢低再布局的部位。

富邦投顧董事長陳奕光建議，今年抱股的比例，可暫先以五成為基準。由於封關前八天節前賣壓將大舉出籠，若遇股價破10日、月線重要技術面關卡時，可伺機布局AI等長線基本面無虞的族群或個股。反過來說，若指數持續上漲，投資人也可開始部分獲利了結出場，進出需保持高度彈性。

永豐投顧總經理黃柏棠認為，密切關注台積電（2330）、台達電、南亞科、欣興、聯發科、台塑化等六大指標股走勢。在封關前八天，若六大指標股回跌，可以在五成的基本持股部位中，依各自所處的先進製程、AI電源、記憶體、PCB、ASIC、塑化等產業中，逢低布局業績成長股；反之，若六大指標股在封關前持續上漲，則可部分獲利了結。

此外，日本將在2月8日將進行國會大選，首相高市所屬政黨或聯盟可否取得過半席次，攸關日圓、日債接下來走勢，進而可能影響台股出現多空轉折疑慮，值得密切留意。

台新投顧總經理江浩農認為，由於大盤目前與季線乖離已高，出現過熱訊號，因此在封關前，宜將過高的部位，逐步先減碼至五成，隨後再調整持股內容、並再加減碼。