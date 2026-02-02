就市論勢／記憶體族群 有看頭

盤勢分析

台股今年氣勢如虹，指數屢創新高，Factset也將台股獲利預估年成長率由先前的21%上修至30%以上。此外，台美關稅協議也傳來正面消息，採取相對溫和的豁免條款，成功降低過去一年多的關稅不確定性，為台股提供另一層上漲動力。

根據財政部統計，台灣2025年12月出口金額624.8億美元，年增43.4%，主要持續受惠AI、高效能運算（HPC）及雲端服務強勁需求，帶動電子零組件與資通產品出貨大增。

另外，晶圓代工龍頭台積電（2330）為滿足持續強勁的AI訂單需求，大幅上修2026年資本支出，不僅印證AI實質需求有增無減，更反映半導體產業領漲全球，並非元月效應的曇花一現，背後更有AI基建持續擴張的堅實支撐。

投資建議

近期多家DRAM廠紛紛宣布調高資本支出，引發市場對未來產能過剩的疑慮，但現階段產能擴充在2027年前對全球供給貢獻有限，伴隨NAND晶片也持續有看漲空間，有利記憶體相關族群基本面。

另外也看好低軌衛星產業鏈，包括衛星通訊零組件、射頻模組、精密製造、光通訊等。