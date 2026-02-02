快訊

一周盤前股市解析／鋼鐵、軍工、塑化 可短打

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（30日）受美股漲跌互見，台積電ADR小跌影響，指數以小幅跳空開高19點、32,555點開盤後，短線漲多獲利了結賣壓出籠，指數迅速由紅翻黑、一路震盪下探，最深下跌532點，終場下跌472點、以32,063點作收。

統一投顧協理陳晏平指出，蘋果財報表現優於預期，然美伊地緣政治風險升溫，油價上漲干擾市場情緒，但輝達尾牙及兆元宴等題材有利台股多方，惟台股季乖離率已逾10%、年線乖離率高達三成，美伊地緣政治風險升溫及農曆年前丙種資金結帳，仍須隨時留意短期波動。

欲規劃抱股過農曆年者，建議封關前五日低接布局。中長線布局，維持聚焦台積電及先進製程／封裝相關、高速傳輸、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太軍工、材料升級或短缺概念、成衣製鞋及生技等族群。

台新投顧協理范婉瑜認為，科技股財報展望亮眼，然消息指川普考慮對伊朗發動新一波重大打擊，加上台股今年來一路創高，短線累積相當漲幅，而時序靠近農曆春節，高檔獲利了結賣壓加大。

高檔震盪加劇，農曆節前適度調節獲利部位。其中，銅轉光、缺貨漲價題材，沿短均線做多或拉回找支撐進場；鋼鐵、貴金屬、軍工、塑化等低基期避險、政策題材，短線亦可留意。

第一金投顧協理黃奕銓表示，技術面上，短中均線維持多頭排列且發散，後續觀察重點仍是盤面人氣指標記憶體族群，是否在美韓財報報喜後走勢，另外則是美元指數走弱，原物料行情是否有機會延續接棒。

地緣政治風險 台股 台積電

