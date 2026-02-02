凱基證招募校園大使 開跑

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
凱基證券推出「校園大使」招募活動，期許成為最懂年輕人的領導券商，陪伴新世代投資人共同成長。凱基證券／提供
凱基證券長期深耕校園金融服務，持續投入年輕世代的金融素養培育，為鼓勵更多優秀學子提早認識金融工具並累積理財經驗，凱基證券即日起至2月5日推出第一屆「凱基證券校園大使」活動招募，號召全台大專院校學生加入，入選校園大使並完成指定任務，即可獲得最高新台幣12,000元即享券，並享有實習與正職優先面試資格，為未來職涯提前布局。

透過凱基證券校園大使的創意與影響力，凱基證券期能深化品牌與年輕族群的連結。獲選的同學將成為凱基證券在校園中的重要代表，以凱基證券品牌大使的身分，透過個人社群平台的傳播力分享金融服務的使用心得與投資理財，以生活化內容在同儕間傳遞正確理財觀念。

「凱基證券校園大使」活動與最受年輕族群喜愛的Dcard社群平台合作，報名條件為大專院校在學學生（含碩博士），具備創意與投資經驗者；若擅長經營社群、具備平面設計或影音剪輯經驗，更將列為加分條件。

凱基證券同時重視校園大使的職涯發展與專業成長，完成任務的凱基證券校園大使將獲頒專屬結案證書，為履歷加分，並享有實習及正職招募之優先面試機會。

此外，為提升未來即戰力，凱基證券提供校園大使專屬資源，包含一對一履歷健檢、面試技巧指導及職涯諮詢；並舉辦凱基證券校園大使說明會，開拓校園大使的金融視野為未來加分，提升就業競爭力。

凱基證券持續深耕校園、落實普惠金融，例如攜手全台大專院校舉辦「校園模擬交易競賽」、打造最貼近年輕世代的「凱基股股漲」投資節目，並積極支持各項運動賽事，串聯年輕文化，不僅形塑具活力與創新的品牌形象，同時透過多元方式與年輕世代對話。

凱基證券期許成為「最懂年輕人」的領導券商，陪伴新世代投資人共同成長。更多「凱基證券校園大使」招募活動詳情，請至專屬活動網頁查詢：https://welcomedcardcc.typeform.com/to/pBRnyXj8

凱基證 校園 投資理財

