國泰證獲新型碳中和認證

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
國泰證券積極推動自然生態保育，日前攜手國泰期貨同仁，於淡水沙崙種下木麻黃、黃槿、草海桐及苦楝藍等樹苗共110株，協助濱海地區防風保安，打造兼具保育與美化的生態永續空間。國泰證券／提供
全球氣候變遷挑戰加劇，第30屆聯合國氣候峰會（COP30）2025年11月於巴西盛大召開，國泰證券以實際行動響應國際趨勢，積極推動數位轉型與永續策略，近期更率先以「線上服務」取得第三方公正機構「ISO 14068-1碳中和認證」，成為國內證券業首家取得認證業者，不僅展現在減碳路徑的具體成果與領航角色，同時重申對2050淨零排放的堅定承諾。

「ISO 14068-1」是新型碳中和管理國際標準，相較於早期的PAS 2060碳中和標準更加嚴格，針對企業或產品達成碳中和，提供具體的原則、方法與具有公信力的驗證框架，須制定符合科學基礎的明確減量路徑與淨零目標，並要求企業優先減少碳排放，將數據公開透明、可被查證，最後才針對無法避免的殘餘排放進行碳抵換；同時要求更完整的範疇界定、第三方查證及詳細的透明度揭露。

國泰證券致力打造多元且便利的「線上服務」，為結合永續發展理念，近年成功引導超過九成自然人客戶採用電子交易，如透過「國泰證券App」進行股市交易、定期定額等，於2024年取得「ISO 14067碳足跡查證」，精準掌握每一項線上服務產生的溫室氣體排放量。

今年更進一步制定自身減碳量與碳中和路徑圖，針對線上服務以「節約使用、能源轉型、設備汰換」三大方向落實溫室氣體減量，並針對剩餘排放量進行碳權抵換，最終取得ISO 14068-1產品認證，為金融業永續轉型樹立新標竿。

除了強化自身永續韌性，國泰證券也積極推動自然生態保育，連續三年舉辦「健走存樹苗」公益活動，將員工累積步數轉化為公益基金，投入環境與社會正向永續專案；2025年11月國泰證券攜手國泰期貨同仁，於淡水沙崙地區種下木麻黃、黃槿、草海桐及苦楝藍等樹苗共110株，協助濱海地區防風保安，打造兼具保育與美化的生態永續空間，實踐「幫助地球與自己共同健康」的永續精神。

