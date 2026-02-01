台股周線連六紅 法人：過熱降溫非翻空 等待修正止穩

加權指數上周五下跌472點，收在32,063點，成交量9,413億元。籌碼面部分，三大法人賣超639.3億元，其中外資現貨賣超512.3億元，期貨淨空單減少32口至32,670口，投信賣超33.0億元，自營商賣超93.9億元。上周台股上漲102點，漲幅0.3%，周線連六紅。

永豐期貨指出，上周五台股在美股回檔壓力下展現出比預期更強的韌性，雖然周四夜盤一度灌破32,000整數關卡，市場情緒在開盤前偏向保守，但實際開盤後並未出現恐慌性賣壓，反而在權值股撐盤下維持高檔震盪，尾盤即使台積電（2330）出現約1.4萬張的明顯賣壓刻意壓低指數，考量上周五即將進入假期，市場本就存在部位調節與避險需求，這樣的動作更偏向技術性與情緒性操作，而非趨勢性翻空，關鍵在於加權指數最終仍能穩穩守住32,000點關卡，顯示低接買盤並未退場。

永豐期貨分析，先前報告就明確說過，在多頭結構未被破壞的前提下，指數若出現回檔，合理且健康的止穩區間就是10到20日線之間，不是直接轉為空頭，理論上都屬於強勢多頭中的健康修正，目前盤面正好符合這個條件，從成交量與類股輪動來看，也較像是過熱後找到理由進行整理，而非資金全面撤離，短線雖需留意假期與國際股市波動帶來的震盪，後續只要10到20日線持續守穩，這段整理反而是在為下一段走勢累積能量。