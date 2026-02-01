台股封關倒數 關注資金動向及美企業財報

快訊

中央社／ 台北1日電

台股於2026年1月強勢上漲3100.15點，法人認為，台積電獲利不斷創高，讓指數暫不預設高點，但台股短線漲多就是最大壓力，封關前仍需留意資金流動情況；美股重量級公司財報仍將左右股市表現。

美國總統川普提名聯準會主席的新人選後股市震盪收斂跌幅，但因憂慮企業估值可能過高，美股30日受挫收低。

道瓊工業指數上週五終場下跌179.09點，或0.37%，收在48892.47點；標準普爾500指數下跌29.98點，或0.43%，收在6939.03點；以科技股為主的那斯達克指數下跌223.30點，或0.94%，收在23461.82點；費城半導體指數下跌321.917點，或3.87%，收在7998.473點。

台股1月30日電子、金融和傳統產業股同步走弱，加權指數收在32063.75點，下跌472.52點。台股連兩天放量拉回修正，上週仍上漲102.24點，1月累計上漲達3100.15點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股短線漲太多，即是最大的壓力。台股近期走勢與國際股市趨向一致，由於上週已連續兩天拉回近千點，本週台股即便跟跌，跌勢也可能較輕，甚至將來還有機會補漲。

農曆年封關將屆，蔡明翰認為，台股趨勢往上，但連續假期風險仍須考慮。若投資人持股8成，封關前可考慮先減碼；但低持股者可抱股過年。本週持續觀察美國重量級公司財報公布。

蔡明翰指出，在看好AI市場前景下，台積電獲利不斷創高，台股高點也不預設立場。目前台股短線漲多，自然有修正的壓力，短線資金因長假前獲利了結或轉進其他類股輪動，落後補漲族群不限於科技股，面板、塑化、鋼鐵股都有表現機會。

相關新聞

台股加快獲利了結 2月初回測32,013點、留意10日線支撐

台股漲多回檔，上周加權指數盤中來到32,996點創歷史新高，但獲利了結賣壓出籠，連續二日爆量下跌，1月30日收在32,0...

退撫基金績效意外好？布局台股占比三成五 重押這檔半導體

近年退撫基金績效表現佳，據了解，主要就是退撫基金資產配置在台股比重大。根據退撫基金公布資料，目前布局在台股比重高達逾40...

不銹鋼產業迎春燕！法人看好3大利多 點名這幾檔出列

受全球鎳礦供應緊縮及國際報價持續走強影響，國內不銹鋼產業迎來強勁「暖春」。國內上游龍頭廠燁聯（9957）、華新（1605...

將迎曙光？矽晶圓產業最差狀況已過 法人首推「一晶二材」3檔迎多頭

國內大型投顧表示，隨著全球半導體庫存調整進入尾聲，矽晶圓產業正迎來曙光。隨著AI、HPC及記憶體市況強勁轉向，矽晶圓產業...

富達國際：股債相關性提升 投組中宜加入另類資產與原物料

美國聯準會（Fed）在1月底如預期維持利率不變。富達國際認為，今年下半年Fed將降息三次，幅度高於目前市場對下半年的定價...

輝達秀最強AI 晶片 宣布Rubin平台量產 台積、鴻海、廣達等吃補

輝達執行長黃仁勳5日宣布，最新Rubin平台AI晶片已進入量產，運算速度將是Blackwell平台倍數以上增長，且成本更...

