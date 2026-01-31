快訊

澳網／再見Ace球復仇球后莎芭蓮卡 芮芭奇娜奪第二座大滿貫金盃

衝突情緒升溫！伊朗港口傳大爆炸釀至少5死 以色列否認涉案

台股加快獲利了結 2月初回測32,013點、留意10日線支撐

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。本報系資料庫
台股示意圖。本報系資料庫

台股漲多回檔，上周加權指數盤中來到32,996點創歷史新高，但獲利了結賣壓出籠，連續二日爆量下跌，1月30日收在32,063點，留長上影線。法人認為，投資人加快獲利了結，後續可留意指數是否能守住 10 日線（32,013點），否則將回測月線（31,317點）。

美股四大指數30日全面收黑，費城半導體指數更大跌3.7%，為台股後市添變數。中信投顧分析，美國大型科技股財報普遍優於預期，外資也大幅上調台積電（2330）目標價，但美伊緊張局勢再度升溫、美國政府再度關門、美元弱勢、原有強者恆強結構也有弱化跡象，資金已有加快獲利了結動作。

從技術面來看，凱基投顧指出，台股大盤勉強守住10日線，雖然10日線尚未跌破，多頭格局不變，但30日爆大量時的低點32,472點已跌破，短線將進入震盪。加權指數創新高後回檔，可留意指數後續是否能守住10日線，否則將回測月線。

櫃買指數跌破5日線但10日線有守，凱基投顧指出，多方架構尚未破壞，權值股休息後將有利個股表現，短線可關注強勢族群中法人持續買進且均線多頭排列的個股。

凱基投顧 台股 美國 科技股 台積電 櫃買指數

延伸閱讀

退撫基金績效意外好？布局台股占比三成五 重押這檔半導體

憂企業估值過高科技股領跌 美股收黑

最強元月…台股飆升3,100點 後市「兩好兩壞」牽動紅包行情

台幣單日重貶1.41角

相關新聞

退撫基金績效意外好？布局台股占比三成五 重押這檔半導體

近年退撫基金績效表現佳，據了解，主要就是退撫基金資產配置在台股比重大。根據退撫基金公布資料，目前布局在台股比重高達逾40...

將迎曙光？矽晶圓產業最差狀況已過 法人首推「一晶二材」3檔迎多頭

國內大型投顧表示，隨著全球半導體庫存調整進入尾聲，矽晶圓產業正迎來曙光。隨著AI、HPC及記憶體市況強勁轉向，矽晶圓產業...

不銹鋼產業迎春燕！法人看好3大利多 點名這幾檔出列

受全球鎳礦供應緊縮及國際報價持續走強影響，國內不銹鋼產業迎來強勁「暖春」。國內上游龍頭廠燁聯（9957）、華新（1605...

台股加快獲利了結 2月初回測32,013點、留意10日線支撐

台股漲多回檔，上周加權指數盤中來到32,996點創歷史新高，但獲利了結賣壓出籠，連續二日爆量下跌，1月30日收在32,0...

富達國際：股債相關性提升 投組中宜加入另類資產與原物料

美國聯準會（Fed）在1月底如預期維持利率不變。富達國際認為，今年下半年Fed將降息三次，幅度高於目前市場對下半年的定價...

最強元月…台股飆升3,100點 後市「兩好兩壞」牽動紅包行情

台股距離金蛇年封關日不到十天，逢外資大賣超512億元、丙種資金結算、部分投資人逢高獲利了結，加權指數昨（30）日開低收低...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。