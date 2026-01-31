不銹鋼產業迎春燕！法人看好3大利多 點名這幾檔出列

受全球鎳礦供應緊縮及國際報價持續走強影響，國內不銹鋼產業迎來強勁「暖春」。國內上游龍頭廠燁聯（9957）、華新（1605）近日開出2月份盤價，主要鋼品漲幅驚人，其中華新盤價更創下近三年來單月最大漲幅，市場情緒普遍樂觀。國內投顧看好允強（2034）受惠，給予「買進」評等；榮剛（5009）、大國鋼（8415）則給予「區間操作」評等。

本土投顧指出，推動此波漲勢的核心動能來自國際鎳價（LME）的強勢回升。最新報價顯示，LME鎳價已站上每噸18,200美元，自2025年12月中的低檔以來，漲幅已達25％，光是2026年初至今便已上揚約10％。

此次報價大漲的主要誘因在於全球最大供應國——印尼的政策轉向。印尼政府傳出可能將2026年鎳礦生產配額從3.79億噸大幅下調至2.5億噸，削減幅度高達34％。研究部認為，在供應端顯著受限的情況下，2026年鎳價可望擺脫過往低迷，轉趨強勢。

投顧法人表示，受國際原料成本支撐，國內主要上游鋼廠2月份盤價全面跳空開高，3系列主要鋼品每公噸調漲金額落在新台幣7,000元至11,000元不等。業界專家指出，此波強勁補漲不僅反映原料成本，也顯示下游庫存回補需求已受價格動能激發。

在個別表現方面，不銹鋼加工大廠允強成為法人關注焦點，給予「買進」投資建議、目標價25.2元。榮剛、大國鋼為「區間操作」評等，目標價分別為41元、36.5元。

法人表示不銹鋼有三利多：一利差擴大，鎳價走強帶動不銹鋼價格上揚，有利於加工利潤與庫存價值評價。二、地緣政治利多，隨著巴黎峰會後，英、美、法等國提出安全保障，俄烏停戰協議達成機會上升，有助於歐洲市場需求復甦。

三、土耳其廠戰略價值：允強積極布局亞洲以外市場，其土耳其廠具備地理優勢，可直接供應歐洲市場，有效避開關稅壁壘並縮短交期。法人預期，隨供需結構改善與地緣政治緊張情緒降溫，不銹鋼產業鏈今年有望迎來結構性的業績增長。