快訊

不僅飄異味 北車某知名旅館遭控床蝨到處爬！北市府下令全館清消

淫魔富豪新資料曝光 驚見英國前王子安德魯「四肢著地」跪趴女子

滿座星巴克驚見「1物品」占位！他震撼直呼：台灣高光時刻

聽新聞
0:00 / 0:00

不銹鋼產業迎春燕！法人看好3大利多 點名這幾檔出列

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
受全球鎳礦供應緊縮及國際報價持續走強影響，國內不銹鋼產業迎來強勁「暖春」。不銹鋼族群示意圖。圖／報系資料照
受全球鎳礦供應緊縮及國際報價持續走強影響，國內不銹鋼產業迎來強勁「暖春」。不銹鋼族群示意圖。圖／報系資料照

受全球鎳礦供應緊縮及國際報價持續走強影響，國內不銹鋼產業迎來強勁「暖春」。國內上游龍頭廠燁聯（9957）、華新（1605）近日開出2月份盤價，主要鋼品漲幅驚人，其中華新盤價更創下近三年來單月最大漲幅，市場情緒普遍樂觀。國內投顧看好允強（2034）受惠，給予「買進」評等；榮剛（5009）、大國鋼（8415）則給予「區間操作」評等。

本土投顧指出，推動此波漲勢的核心動能來自國際鎳價（LME）的強勢回升。最新報價顯示，LME鎳價已站上每噸18,200美元，自2025年12月中的低檔以來，漲幅已達25％，光是2026年初至今便已上揚約10％。

此次報價大漲的主要誘因在於全球最大供應國——印尼的政策轉向。印尼政府傳出可能將2026年鎳礦生產配額從3.79億噸大幅下調至2.5億噸，削減幅度高達34％。研究部認為，在供應端顯著受限的情況下，2026年鎳價可望擺脫過往低迷，轉趨強勢。

投顧法人表示，受國際原料成本支撐，國內主要上游鋼廠2月份盤價全面跳空開高，3系列主要鋼品每公噸調漲金額落在新台幣7,000元至11,000元不等。業界專家指出，此波強勁補漲不僅反映原料成本，也顯示下游庫存回補需求已受價格動能激發。

在個別表現方面，不銹鋼加工大廠允強成為法人關注焦點，給予「買進」投資建議、目標價25.2元。榮剛、大國鋼為「區間操作」評等，目標價分別為41元、36.5元。

法人表示不銹鋼有三利多：一利差擴大，鎳價走強帶動不銹鋼價格上揚，有利於加工利潤與庫存價值評價。二、地緣政治利多，隨著巴黎峰會後，英、美、法等國提出安全保障，俄烏停戰協議達成機會上升，有助於歐洲市場需求復甦。

三、土耳其廠戰略價值：允強積極布局亞洲以外市場，其土耳其廠具備地理優勢，可直接供應歐洲市場，有效避開關稅壁壘並縮短交期。法人預期，隨供需結構改善與地緣政治緊張情緒降溫，不銹鋼產業鏈今年有望迎來結構性的業績增長。

不銹鋼 鎳價 市場 榮剛 燁聯 允強

延伸閱讀

生技基金犀利 長線釣大魚

奇鋐、金像電 押長天期

全民權證／宜鼎 瞄準逾150天

全民權證／華新 選價內外15%

相關新聞

將迎曙光？矽晶圓產業最差狀況已過 法人首推「一晶二材」3檔迎多頭

國內大型投顧表示，隨著全球半導體庫存調整進入尾聲，矽晶圓產業正迎來曙光。隨著AI、HPC及記憶體市況強勁轉向，矽晶圓產業...

不銹鋼產業迎春燕！法人看好3大利多 點名這幾檔出列

受全球鎳礦供應緊縮及國際報價持續走強影響，國內不銹鋼產業迎來強勁「暖春」。國內上游龍頭廠燁聯（9957）、華新（1605...

富達國際：股債相關性提升 投組中宜加入另類資產與原物料

美國聯準會（Fed）在1月底如預期維持利率不變。富達國際認為，今年下半年Fed將降息三次，幅度高於目前市場對下半年的定價...

最強元月…台股飆升3,100點 後市「兩好兩壞」牽動紅包行情

台股距離金蛇年封關日不到十天，逢外資大賣超512億元、丙種資金結算、部分投資人逢高獲利了結，加權指數昨（30）日開低收低...

法人教戰 台股短打 兩招應對

台股驚驚漲，展現超猛元月行情，法人雖看好2月紅包行情將可延續，但封關後，市場將進入長達11天的休市期，國際情勢變化難測。...

就市論勢／電機、紡織、特化 有戲

台股昨（30）日小幅開高後，受市場傳出偏鷹派華許有望獲美國總統川普提名聯準會新主席消息影響，台股出現較大震盪，終場跌472點，但周線連六紅、月線連二紅。近期交投明顯放大，成交金額維持在9,000億元以上水準，顯示短線累積較大漲勢，市場多方勢力拉鋸，但大盤仍力守10日線支撐，顯示多頭架構未被打亂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。