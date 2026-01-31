富達國際：股債相關性提升 投組中宜加入另類資產與原物料

美國聯準會（Fed）在1月底如預期維持利率不變。富達國際認為，今年下半年Fed將降息三次，幅度高於目前市場對下半年的定價。由於股債相關性提升，建議投資人的資產配置中加入另類資產與原物料。

富達國際宏觀與戰略資產團隊資深策略師史丹頓（Max Stainton）表示，在Fed主席鮑爾任期內，預期Fed將不再降息，因為委員會認為通貨膨脹與勞動市場的風險大致均衡。隨著鮑爾任期結束、 5 月新任Fed主席上任，貨幣政策將重啟寬鬆循環。

史丹頓指出，更值得關注的是，市場關注焦點逐漸轉向影響Fed獨立性的政治與法律事件，包括美國司法部對Fed的傳票，以及最高法院審理中的庫克（ Lisa Cook）案。鮑爾也公開回應政府對他的批評，顯示對政治壓力採取較強硬的立場，也使Fed是否加速政治化成為觀察重點。

整體而言，史丹頓認為，不論下一任Fed主席人選為何，都很可能採取偏寬鬆的政策且容忍較高的通膨風險。真正的差異，將在於Fed是否（及多大程度上）再度將資產負債表作為積極的政策工具，這也將成為影響中長期金融市場的關鍵。

富達認為，Fed表示未來經濟明顯改善，同時全球主要地區經濟持續成長，金融環境依然寬鬆，企業獲利動能展現韌性。雖然部分地區通膨仍高於目標，但不至於影響寬鬆周期。在此背景下，富達維持加碼股票立場，並轉向看好公債，因為經濟成長疑慮逐漸超越通膨風險，同時在各類資產中保持精選策略。

富達指出，隨著降息循環持續、經濟基本面暫時無虞，短期波動可能來自評價調整。投資人可透過全球優質企業的收益，尋求穩健的總報酬。同時，由於股債相關性提升，建議投資人採用包含另類資產與原物料的全球平衡策略，以動態參與市場機會。