法人教戰 台股短打 兩招應對

台股驚驚漲，展現超猛元月行情，法人雖看好2月紅包行情將可延續，但封關後，市場將進入長達11天的休市期，國際情勢變化難測。法人建議投資人操作應趨於審慎，並提出短線兩大操作策略，一是適度順勢減碼、保留現金，二是將資金轉向布局股價位階相對較低、且今年具備轉機題材的龍頭企業。

金蛇年台股將於2月11日封關，華南投顧董事長呂仁傑提醒，現在距離距離封關已不足兩周，而封關後有長達11天的休市期。考量到波段漲幅已大的記憶體、低軌道衛星等族群，在長假前容易面臨獲利了結的賣壓，建議投資人操作策略應趨於審慎。

兆豐投顧董事長李秀利表示，2月國內外市場變數不少，包括近來美國總統川普針對古巴、伊朗喊話，立百病毒疫情變化，因此油價、金價、銀價可能持續上揚，加上波段漲幅已大的記憶體、低軌道衛星等族群，在長假前容易面臨獲利了結賣壓。封關前可能先蹲修正收斂乖離，若上升趨勢未破壞，且主流AI與記憶體人氣未散，開紅盤後仍可延續多頭。

外電報導，美國總統川普威脅伊朗，指出能避免美國攻擊的時間不多，使得市場愈來愈擔心若美國對石油輸出國家組織（OPEC）重要產油國伊朗發動攻擊，可能擾亂全球油市供應，並已推升國際油價上揚。後續對塑化股的影響，仍需密切觀察。

從近兩日大盤連跌，部分科技股轉弱，已可看出電子股資金有外溢至鋼鐵股、塑化股等傳產族群跡象。法人分析，隨著歐美鋼價回升、下游接單動能轉佳，中鋼（2002）營運雖仍處調整期，但中長期市況有望迎來轉機。昨（30）日中鴻盤中一度亮燈漲停，燁輝、新光鋼、榮剛、新鋼、大成鋼等也有所表態。