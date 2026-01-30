心誠鎂2月2日開始上市買賣 今年第四家公司掛牌

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，心誠鎂（6934）已公開發行普通股股票將自2月2日開始上市買賣。其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制。

心誠鎂行動醫電股份有限公司為初次上市掛牌，為今年第4家掛牌之本國一般板上市公司。

心誠鎂普通股數量為32,716,762股，以及現金增資股款繳納憑證3,256,000股。

證交所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎心誠鎂行動醫電股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分至9點30分間透過「WebPro證券暨期貨市場影音傳播網」實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至https://webpro.twse.com.tw觀看實況內容。

