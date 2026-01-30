ETN趨勢導航／富邦行動通訊N 帶勁

台股本周攻抵32,996點近關情怯，加上微軟股價重挫、農曆年前高檔賣壓湧現等因素，呈現先揚後抑走勢，周K留長上影線，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦行動通訊N（020012）大漲9.12%，登上冠軍寶座。

追蹤台股標的為主的21檔ETN中，有九檔繳出正報酬、八檔打敗兩市大盤，以富邦行動通訊N單周上漲9.12%居冠，兆豐半導體氣候N、元大上櫃ESG龍頭N分居二、三，單周漲幅各為5.52%、5.07%。