興櫃一周回顧／安盛生大漲76% 居冠
興櫃股表現活潑，觀察近一周361家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均小漲0.5%，下跌家數多於上漲家數，其中生技醫療股安盛生（6734），周漲幅高達76.6%，成為興櫃漲幅王。
本周漲幅超過一成檔數較前一周減少一檔，降至35檔。本周漲幅前十強依序為醫療器材股安盛生76.6%、半導體測試廠勵威51.1%、綠能概念股聚恆35.2%、資訊軟體研發股昕力資*30.5%、半導體檢測設備股漢測29.8%、網路社群電子商務美賣*27.7%、油品製造公司富味鄉27.1%、新藥及新醫材研發股禾生技21.9%、銅箔基板股聯致21.5%、生技新藥研發股雅祥生醫21.2%。
