一周熱門零股／0050、聯電 交投重心

台股本周焦點在於美股超級財報周、聯準會利率決議等多空因素，指數站上32K大關，再創32,996點歷史新高，投資人藉零股進場，其中元大台灣50（0050）等市值型、高股息ETF，以及聯電（2303）等大型電子權值股仍為交投重心。

市場專家指出，聯準會過去三次連續降息後，認為已大致回到利率水平中性，接下來進入觀察期，且聲明將經濟活動由「中等」上修為「穩健」，同時刪除「就業下行風險加大」等論述，顯示聯準會暫時不再急於降息去支撐勞動市場，而是希望評估先前降息對實體經濟傳導效果。對市場來說，利率仍偏向緩降，但節奏會明顯放慢，這也將左右許多台股零股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、聯電、群創、力積電、華邦電、台積電、旺宏、國泰永續高股息、元大高股息、鴻海，十檔標的交易量從3,509萬至721萬股，較上周增溫。

法人表示，美股核心焦點仍在科技龍頭揭露的業績結果與前瞻指引，以及日圓的劇烈波動，連帶影響股市融資資金水位變化，相關變化將是零股市場未來多空焦點。