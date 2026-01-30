快訊

蔡英文2028挑戰賴總統連任？ 他分析3情境駁：硬講成兩人反目太OVER了

一周熱門零股／0050、聯電 交投重心

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於美股超級財報周、聯準會利率決議等多空因素，指數站上32K大關，再創32,996點歷史新高，投資人藉零股進場，其中元大台灣50（0050）等市值型、高股息ETF，以及聯電（2303）等大型電子權值股仍為交投重心。

市場專家指出，聯準會過去三次連續降息後，認為已大致回到利率水平中性，接下來進入觀察期，且聲明將經濟活動由「中等」上修為「穩健」，同時刪除「就業下行風險加大」等論述，顯示聯準會暫時不再急於降息去支撐勞動市場，而是希望評估先前降息對實體經濟傳導效果。對市場來說，利率仍偏向緩降，但節奏會明顯放慢，這也將左右許多台股零股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、聯電、群創、力積電、華邦電、台積電、旺宏、國泰永續高股息、元大高股息、鴻海，十檔標的交易量從3,509萬至721萬股，較上周增溫。

法人表示，美股核心焦點仍在科技龍頭揭露的業績結果與前瞻指引，以及日圓的劇烈波動，連帶影響股市融資資金水位變化，相關變化將是零股市場未來多空焦點。

延伸閱讀

彎腰撿鑽石！聯電跌回月線 外資大買逾5萬張

聯準會主席接班揭曉在即 川普周五上午宣布人選

經濟沒那麼糟...Fed不降息了？辣媽點3關鍵：今年降息幅度恐比預期少

川普稱2月初宣布聯準會新主席 再批利率過高

相關新聞

最強元月…台股飆升3,100點 後市「兩好兩壞」牽動紅包行情

台股距離金蛇年封關日不到十天，逢外資大賣超512億元、丙種資金結算、部分投資人逢高獲利了結，加權指數昨（30）日開低收低...

法人教戰 台股短打 兩招應對

台股驚驚漲，展現超猛元月行情，法人雖看好2月紅包行情將可延續，但封關後，市場將進入長達11天的休市期，國際情勢變化難測。...

就市論勢／電機、紡織、特化 有戲

台股昨（30）日小幅開高後，受市場傳出偏鷹派華許有望獲美國總統川普提名聯準會新主席消息影響，台股出現較大震盪，終場跌472點，但周線連六紅、月線連二紅。近期交投明顯放大，成交金額維持在9,000億元以上水準，顯示短線累積較大漲勢，市場多方勢力拉鋸，但大盤仍力守10日線支撐，顯示多頭架構未被打亂。

一周熱門零股／0050、聯電 交投重心

台股本周焦點在於美股超級財報周、聯準會利率決議等多空因素，指數站上32K大關，再創32,996點歷史新高，投資人藉零股進...

興櫃一周回顧／安盛生大漲76% 居冠

興櫃股表現活潑，觀察近一周361家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均小漲0.5%，下跌家數多於上漲家數，其中生技醫...

ETN趨勢導航／富邦行動通訊N 帶勁

台股本周攻抵32,996點近關情怯，加上微軟股價重挫、農曆年前高檔賣壓湧現等因素，呈現先揚後抑走勢，周K留長上影線，追蹤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。