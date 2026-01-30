快訊

確定是他！川普提名華許接掌下任Fed主席 昔日鷹派立場微妙轉變

挪用逾8千億…越南女富豪成功逃死 還向法官討柏金包給兒孫「紀念」

全球股市風險交織 法人研判資金可能流向這些標的

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

全球股市2026年處於各種風險交織的敏感時期，法人預期資金將持續流向具現金流穩定、抗通膨能力強的企業與產業，避開政策不確定性高與地緣政治風險大的市場，黃金或部分高息防禦型資產避險資產可能受到青睞。

法人建議，應密切關注美國政局演變、聯準會動向與全球主要經濟體的政策走勢。未來數月內，全球股市將不只是反映企業獲利，而是更深層映照出川普政治與貨幣政策間的博弈，謹慎與機動將成為投資人致勝關鍵。

群益投顧分析，2026年全球延續高度不確定，投資環境變得愈加複雜。其中，全球分化、美國貨幣政策與川普TACO等趨勢是牽動股債走勢的三大主軸。

首先，全球經濟正從過去高度依賴全球化與供應鏈整合的「同步化」模式，逐漸轉向「分化」與「自主」的發展趨勢。其中，美國對中國大陸等多國加徵高額關稅，開啟所謂的「貿易戰」，不僅打破全球自由貿易的默契，也迫使企業重新思考供應鏈布局，減少對特定國家依賴。

這種政策導致各國更加重視經濟自主性，例如推動製造業回流、本地化生產、科技供應鏈自主化等現象，加速全球經濟結構轉變。對短線股市可能有刺激作用，特別是軍工與基礎建設類股。

川普政策促使多國採取類似保護性措施，強化本國利益優先。這種「各自為政」的趨勢，已成為當代全球經濟的一大特徵，也為未來的跨國貿易與投資環境帶來更多不確定性與挑戰。

其次，聯準會貨幣政策走向是未來半年市場最關注的焦點之一。群益投顧指出，通膨數據雖已從高峰回落，但核心通膨仍具黏性，偏高的物價與就業疲弱使美國貨幣政策捉摸不定，聯準會仍強調「依數據調整政策」的立場，保持彈性與空間。

在此氛圍下，投資人對利率走勢的預期將直接影響科技股與高估值成長股的表現，股市波動性勢必升高。

最後，2026年美國期中大選開跑、美國國內政治分裂加劇，這些因素都可能引發金融市場的震盪與避險情緒升溫。確保美國共和黨在期中大選的勝利，預期川普「TACO效應」延續，或可能進行消費者稅務減免、放寬金融監管，這對短期金融市場是利多。

美國 地緣政治風險

延伸閱讀

確定是他！川普提名華許接掌下任Fed主席 昔日鷹派立場微妙轉變

再揮大刀！川普關稅威脅石油供應國 古巴外長怒轟「殘酷侵略行為」

烏克蘭嚴寒 川普稱普亭同意停火一周 克宮未證實消息

川普30日宣布Fed主席人選 華許白宮會面後呼聲最高

相關新聞

AI投資不回頭！大摩點兵半導體配置「重雲輕PC」 這些台廠慘降目標價

AI投資熱潮未歇，資金流向卻已出現分歧。Meta、微軟（Microsoft）財報釋強音，但當超大規模雲端業者持續加碼算力...

不畏台股回檔！本周油電燃氣股大漲逾10% 綠能股下挫5.5%最慘

根據臺灣證券交易所統計，1月30日發行量加權股價指數收盤為32,063.75點，較1月23日的31,961.51點上漲1...

彎腰撿鑽石！聯電跌回月線 外資大買逾5萬張

台股30日持續出現賣壓，下跌472.52點，收在32,063.75點，跌幅1.45%，成交量9,071.11億元。觀察成...

上市櫃236家虧損卻升董監酬金 台塑友達力積電上榜

台灣證券交易所及櫃檯買賣中心今天公布113年度上市櫃公司董監酬勞，統計稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加...

外資連三天買超群創逾16萬張 竟然一天就快賣光

台股30日以32,063.75點收盤，下跌472.52點，三大法人全數站在賣方，外資賣超512.39億元，統計外資買賣超...

大賣單又來了！台積電最後一盤爆14,289張賣單 收1,775元、市值46兆元

台股30日收月線，終場收32,063.75點，下跌472.52點，權王台積電（2330）領跌，最後一盤爆出14,289張...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。