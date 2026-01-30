彎腰撿鑽石！聯電跌回月線 外資大買逾5萬張

台股30日持續出現賣壓，下跌472.52點，收在32,063.75點，跌幅1.45%，成交量9,071.11億元。觀察成交量前十名中，上漲的個股和下跌的一樣多，以力積電（6770）漲勢最強，收69.5元，漲幅6.75%；跌最重的是聯電（2303），收62.4元，跌幅8.77%。成交值前十名中，一樣由記憶體霸榜，但僅南亞科（2408）漲停，另欣興（3037）、景碩（3189）也上榜，兩檔皆漲停。

以成交量來看，群創（3481）終於出現跌深反彈，收21.8元，上漲逾2%。力積電為成交量第二名，漲幅超越旺宏（2337），上漲逾6%。聯電為成交量前十大中跌幅最深的個股，下跌逾8%，回測月線。

傳產股部分，華新（1605）、中鋼（2002）持續占據榜內，但華新股價過不了前波高點，今出現前高解套賣壓，收43.5元，下跌1.14%；中鋼小漲0.24%，收20.75元。

成交值部分，台積電（2330）收1,775元，下跌1.66%，成交值第一，南亞科、旺宏、力積電、華邦電（2344）位居二至五名。欣興、景碩位居第六和第十名，兩檔都收漲停板，分別收378.5元和252元。

觀察今日外資買賣超，外資大買力積電逾7.6萬張，為買超第一名；第二名即為聯電，買超逾5.1萬張，也買超燿華（2367）2.4萬張、南亞科2.1萬張、華新逾1萬張和中鋼0.97萬張。

聯電法說會後外資圈的報告看法兩極，有外資認為聯電的「定價前景」令人失望，若漲價不如預期，可能成為股價負面利空；但樂觀派的外資認為，台積電成熟晶圓產能可能進一步縮減，將使客戶轉向聯電投單，加上與英特爾合作的12吋晶圓代工業務將可帶來10%的營業利益上行空間，建議「買進」聯電，目標價由56元大升至100元。

分析師指出，因聯電的法說會說法僅是符合預期，因此股價漲多修正，不過聯電股價壓回到月線附近是買點，已到往下買進的價位區。

今日成交量前十名分別為群創、力積電、旺宏、聯電、華新、華邦電、中鋼、友達（2409）、元大台灣50（0050）、燿華。成交值前十名分別為台積電、南亞科、旺宏、力積電、華邦電、欣興、聯電、群聯（8299）、聯發科（2454）、景碩。