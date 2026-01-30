快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

上市櫃236家虧損卻升董監酬金 台塑友達力積電上榜

中央社／ 台北30日電
台塑虧損約新台幣12.31億元，但平均每位董事酬金年增130萬919元。 聯合報系資料照
台塑虧損約新台幣12.31億元，但平均每位董事酬金年增130萬919元。 聯合報系資料照

台灣證券交易所及櫃檯買賣中心今天公布113年度上市櫃公司董監酬勞，統計稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加的名單，分別達103家與133家，上市公司包括台塑、友達、力積電等知名企業；上櫃公司包括志旭、唐榮及福華等。

證交所統計，上市公司113年度稅後虧損但董監事酬金總額或平均每位董監事酬金增加的公司達103家，包括台塑虧損約新台幣12.31億元，但平均每位董事酬金年增130萬919元；力積電虧67.77億元，每位董事酬金年增28萬8961元；友達虧損30.64億元，每位董監平均酬金年增14萬8577元；鴻華先進-創虧損21.37億元，每位董事酬金年增14萬6549元。

櫃買中心公布113年度董事酬金，並揭露稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加的公司共133家；若以平均每位董監事酬金來看，電子通路業志旭虧損約1460萬元，但董監事平均酬金達184.7萬元為最高，年增約145萬元也居冠。

櫃買中心指出，為強化上櫃公司董監酬金資訊揭露，今天在公開資訊觀測站，公布113年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加公司名單等相關資訊。

統計顯示，113年度稅後虧損，但平均每位董監事酬金仍領超過百萬元的上櫃公司共5家，除了志旭之外，還有鋼鐵廠唐榮公司、家電廠福華、生技公司國邑與生華科。

113年度虧損破10億元，但平均每位董監事酬金較112年增加的上櫃公司共4家，包括浩鼎、中天、逸達及神盾，其中以浩鼎稅後虧損23.1億元最高，但平均每位董監事酬金為79.2萬元，年增41.2萬元。

董事 櫃買中心

延伸閱讀

逾百家公司賠錢董事照樣加薪！2024年「肥貓」前15大 至少年領百萬

泛用樹脂漲價 台塑利多

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

友達在美專利戰 報捷

相關新聞

大賣單又來了！台積電最後一盤爆14,289張賣單 收1,775元、市值46兆元

台股30日收月線，終場收32,063.75點，下跌472.52點，權王台積電（2330）領跌，最後一盤爆出14,289張...

本周十大飆股出列…「這檔」通路股暴衝近六成摘金 生技黑馬現身

台股30日在連日創高後疲態顯露，台積電（2330）回落5日線下，大盤一度下挫531.31點，終場則收跌472.52點、報...

上市櫃236家虧損卻升董監酬金 台塑友達力積電上榜

台灣證券交易所及櫃檯買賣中心今天公布113年度上市櫃公司董監酬勞，統計稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加...

彎腰撿鑽石！聯電跌回月線 外資大買逾5萬張

台股30日持續出現賣壓，下跌472.52點，收在32,063.75點，跌幅1.45%，成交量9,071.11億元。觀察成...

外資連三天買超群創逾16萬張 竟然一天就快賣光

台股30日以32,063.75點收盤，下跌472.52點，三大法人全數站在賣方，外資賣超512.39億元，統計外資買賣超...

過年前開始獲利入袋！台股下跌472點 三大法人賣超636億元

台股30日持續出現賣壓，下跌472.52點，收在32,063.75點，跌幅1.45%，成交量9,071.11億元，三大法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。