上市櫃236家虧損卻升董監酬金 台塑友達力積電上榜

台灣證券交易所及櫃檯買賣中心今天公布113年度上市櫃公司董監酬勞，統計稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加的名單，分別達103家與133家，上市公司包括台塑、友達、力積電等知名企業；上櫃公司包括志旭、唐榮及福華等。

證交所統計，上市公司113年度稅後虧損但董監事酬金總額或平均每位董監事酬金增加的公司達103家，包括台塑虧損約新台幣12.31億元，但平均每位董事酬金年增130萬919元；力積電虧67.77億元，每位董事酬金年增28萬8961元；友達虧損30.64億元，每位董監平均酬金年增14萬8577元；鴻華先進-創虧損21.37億元，每位董事酬金年增14萬6549元。

櫃買中心公布113年度董事酬金，並揭露稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加的公司共133家；若以平均每位董監事酬金來看，電子通路業志旭虧損約1460萬元，但董監事平均酬金達184.7萬元為最高，年增約145萬元也居冠。

櫃買中心指出，為強化上櫃公司董監酬金資訊揭露，今天在公開資訊觀測站，公布113年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加公司名單等相關資訊。

統計顯示，113年度稅後虧損，但平均每位董監事酬金仍領超過百萬元的上櫃公司共5家，除了志旭之外，還有鋼鐵廠唐榮公司、家電廠福華、生技公司國邑與生華科。

113年度虧損破10億元，但平均每位董監事酬金較112年增加的上櫃公司共4家，包括浩鼎、中天、逸達及神盾，其中以浩鼎稅後虧損23.1億元最高，但平均每位董監事酬金為79.2萬元，年增41.2萬元。