外資連三天買超群創逾16萬張 竟然一天就快賣光

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。記者陳正興／攝影
台股30日以32,063.75點收盤，下跌472.52點，三大法人全數站在賣方，外資賣超512.39億元，統計外資買賣超個股發現，連跌3天後翻紅的群創（3481）竟遭外資賣超15萬6,524張，高居外資賣超冠軍，且1天就幾乎把3天買超的16萬2,376張賣完。

台股早盤以32,555.52點開出，股價開高走低，一度下滑至32,004.96點，權王台積電（2330）開低走低收在最低的1,775元，下跌30元，影響大盤指數約237點，聯電（2303）股價下跌，大跌8.77%收盤，收在62.4元， 下跌6元，影響大盤指數約21點。

台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股走跌，拖累大盤指數表現；但記憶體、ABF載板族群表現相對抗跌，南亞科（2408）、晶豪科（3006）衝漲停；欣興（3037）、景碩（3189）也亮燈漲停；鋼鐵族群一度大漲，可惜漲幅收斂，僅中鴻（2014）大漲逾5%，中鋼（2002）收20.75元，守在平盤之上。

面板股的群創走勢震盪，以21.8元開出，盤中一度翻黑下滑至20.25元，之後再拉升翻紅，一度衝達22.8元，終場收在21.8元，上漲0.5元， 漲幅2.35%， 終止連三跌， 成交量達83萬4,521張， 居個股成交量第一名。

大盤指數終場收在32,063.75點，跌幅1.45%，三大法人賣超636.84億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超512.39億元，投信賣超30.52億元，自營商賣超（合計）93.93億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.96億元，自營商（避險）賣超86.97億元。

統計外資賣超前十名個股中，賣超群創竟高達15萬6,524張，終止連三買；另外，友達（2409）也遭外資賣超38,923張，旺宏（2337）、華邦電（2344）、台積電、鴻海等齊遭外資賣超；不過， 外資大買力積電（6770）76,930張，買超聯電51,899張。

外資賣超前十名。資料來源：證交所
外資買超前十名。資料來源：證交所
