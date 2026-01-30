外資賣超512.39億元 大砍群創15.65萬張
台股今天回檔修正，加權指數收在32063.75點，下跌472.52點，成交值新台幣9071.11億元。外資賣超512.39億元，外資賣超群創最多，達15萬6523張。
台積電下跌30元，收在1775元，電子類股指數下挫1.54%，塑膠、機電、電纜、鋼鐵和航運等傳統產業股多數收跌，金融類股指數也下挫逾1%，台股出現回檔走勢，不過指數仍守住32000點關卡。
三大法人同步賣超，外資及陸資賣超512.39億元，自營商賣超93.93億元，投信賣超30.52億元；三大法人合計賣超636.84億元。
據台灣證券交易所資料，外資賣超群創最多，達15萬6523張，其餘賣超前10名還有元大台灣50、友達、旺宏、兆豐金、元大高股息、華邦電、台積電、鴻海及永豐金。
外資買超前10名有力積電、聯電、燿華、南亞科、可寧衛、至上、華新、中鋼、凱基金及華航。
資深分析師王兆立說，微軟（Microsoft）29日股價下挫9.99%，影響市場信心，是美國科技股以及台股回檔修正的主因。
美股後續表現將牽動台股未來走向，是市場關注重點，其中，人工智慧（AI）指標輝達（NVIDIA）的表現，更值得留意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言