大賣單又來了！台積電最後一盤爆14,289張賣單 收1,775元、市值46兆元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電 (路透)
台股30日收月線，終場收32,063.75點，下跌472.52點，權王台積電（2330）領跌，最後一盤爆出14,289張賣單，一口氣拉低15元，股價收在今日最低的1,775元， 下跌30元， 跌幅1.66%，影響大盤指數約237點。

台積電早盤以1,790元開低，雖一度拉至1,800元，終場仍是收在最低的1,775元，下跌30元， 跌幅1.66%，跌破5日線。台積電重挫， 拖累大盤指數跌勢加重，終場收在32,063.75點，下跌472.52點，跌幅1.45%，5日線失守，但台股1月仍上漲3,100.15點。

台積電去年以1,550元封關，今年來股價走高，1月29日一度衝達1,835元的歷史新高價，蓄勢叩關2,000元；外資看好台積電，調高2026年、2027年每股純益預估值各14%、19%，給予台積電「強力看好」評級，目標價更是升至3,030元。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收約346~358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，換算新台幣為1兆933.6億元到1兆1,312.8億元，持續創歷史新高；以匯率假設基礎1美元兌新台幣31.6元計算，毛利率63~65%，營益率54~56%；首季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長。

台積電董事長暨總裁魏哲家在日前的法說會上表示，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，今年台積電仍將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近三成；台積電2025年美元營收1,224.24億美元，跨越千億美元關卡，美元營收年增約35.9%，創歷史新高，2026年持續成長將可望再創新高。

