本周十大飆股出列…「這檔」通路股暴衝近六成摘金 生技黑馬現身

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
本周十大飆股出列，電子通路股擎亞暴衝近六成摘金。示意圖／ingimage
本周十大飆股出列，電子通路股擎亞暴衝近六成摘金。示意圖／ingimage

台股30日在連日創高後疲態顯露，台積電（2330）回落5日線下，大盤一度下挫531.31點，終場則收跌472.52點、報32,063.75點，驚險守住3萬2千關，成交值達9071.11億元；累計一周仍上漲102.24點，周線連六紅。

資金30日在驚濤駭浪中鎖定「AI基礎設施」與「記憶體超級循環」兩大主軸，帶動本周前十名飆股走出極為強勢的逆勢突圍行情。這10檔個股不僅周漲幅皆從30%起跳，更有6檔個股在今日大盤遭空襲之際，依然強勢衝上漲停

本周最令市場驚艷的莫過於電子通路股擎亞（8096），周漲幅高達57.81%摘金。身為三星在台的重要合作夥伴，擎亞不僅受惠於三星調漲記憶體報價，市場更傳出其拿下重量級代工廠的百億元訂單。在AI伺服器與高頻寬記憶體（HBM）需求強勁下，通路商的庫存價值大幅提升，推升股價在30日重挫日依然強勢鎖死76.3元漲停板。

光通訊族群則是另一大資金避風港。東典光電（6588）、統新（6426）分別以42%與38%的周漲幅位居前列，反映出CPO（共同封裝光學）技術在解決AI散熱與傳輸瓶頸上的戰略地位，統新30日更以122.5元漲停作收。

記憶體領域則由晶豪科（3006）領軍，受惠黃仁勳訪台點名記憶體為AI未來，股價周漲37%並於30日衝上195元漲停。老牌大廠旺宏（2337）亦在巨量成交值支撐下，周漲幅達33.91%，顯見熱錢正流向儲存裝置。

值得注意的非電族群亮點是沛爾生醫-創（6949），其以CAR-T細胞療法為核心，本周展現驚人韌性，周漲幅達39.53%，成為前十名中唯一的生技代表。

總結來看，本周十大飆股呈現科技題材主導、短線資金輪動快速、高低價股共振的特性。法人與投信布局明顯的載板與半導體股，因報價上行、產品需求穩健，成為盤面抗跌主力；生技與光電題材股雖為少數，但仍具短線點火能力。對投資人而言，本周榜單凸顯科技題材股在震盪市場中的資金避風功能，短線操作熱度與中長期業績支撐並行。

展望下周，觀察法人在急殺後的續抱意願與「漲價題材」的擴散效應，將是盤勢能否重啟多頭動能的關鍵看點。

記憶體 漲停

