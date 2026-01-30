過年前開始獲利入袋！台股下跌472點 三大法人賣超636億元

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股30日持續出現賣壓，下跌472.52點，收在32,063.75點，跌幅1.45%，成交量9,071.11億元，三大法人賣超636.84億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超512.39億元，投信賣超30.52億元，自營商賣超（合計）93.93億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.96億元，自營商（避險）賣超86.97億元。

台積電（2330）30日收1,775元，跌幅1.66%；外資對聯電（2303）的看法分歧，聯電繼續跳空下跌，大跌8.77%，收62.4元。今日權值股都走跌，台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等都下跌。

記憶體、ABF載板族群相對抗跌，南亞科（2408）、晶豪科（3006）衝漲停，南亞科收在326.5元，持續創高，華邦電（2344）則收跌1.15%；欣興（3037）、景碩（3189）股價漲停鎖死。

鋼鐵族群一度大漲，但終場漲幅收斂，僅中鴻（2014）仍大漲逾5%，中鋼（2002）守住平盤之上，收20.75元。生技股由股王藥華藥（6446）領軍，收770元，漲幅逾5%，藥華藥自今年一月以來已大漲約60%，漲勢驚人。

國際油價29日繼續上漲，布蘭特原油期貨升破每桶70美元，為去年9月以來首見，累計今年1月以來油價已大漲16.5%，台塑化（6505）股價走揚，上漲1.9%，收53.4元。

