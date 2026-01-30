金融股今日隨大盤下跌 僅元大金、聯邦銀行收漲

台股今日因為台積電、台達電大型權值股的股價拉回，今日大盤最多跌逾500點，全體金融股隨台股大盤走跌，只有元大金和國票金、聯邦銀上漲，終場國票金拉回在平盤附近小跌，僅元大金與聯邦銀行仍然收漲。

台股30日開低，最低一度達32,004點，終場收32,063點，下跌472點，跌幅1.45%，成交量9,071億元，力守十日線。台積電終場收1,775元，下跌30元，跌幅1.66%。

法人表示，國票金是由於今年有改選題材的加持，但收盤仍轉跌，在平盤附近的價位以小跌0.05元，每股16.7元收盤，元大金則是受惠於獲利以及泛證券事業群龍頭地位的基本面加持，元大金終場收盤以漲0.1元，43.05元作收，聯邦銀行則漲0.05元，18.7元作收。

去年10月外資券商曾經調高元大的目標價到每股42元，元大金已提前到達而且超越目標價，來到每股43元，今天最高價位為43.15元。

元大金在獲利及股價上已是金控前四強，金控市值也位居前五大。法人亦看好今年隨著台股大盤指數上攻，對元大金泛證券群子公司獲利上有所加持。