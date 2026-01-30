快訊

金融股今日隨大盤下跌 僅元大金、聯邦銀行收漲

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金融股隨大盤走跌，元大今日不僅抗跌還上漲。圖為元大金大樓。圖/本報資料照片
金融股隨大盤走跌，元大今日不僅抗跌還上漲。圖為元大金大樓。圖/本報資料照片

台股今日因為台積電、台達電大型權值股的股價拉回，今日大盤最多跌逾500點，全體金融股隨台股大盤走跌，只有元大金和國票金、聯邦銀上漲，終場國票金拉回在平盤附近小跌，僅元大金與聯邦銀行仍然收漲。

台股30日開低，最低一度達32,004點，終場收32,063點，下跌472點，跌幅1.45%，成交量9,071億元，力守十日線。台積電終場收1,775元，下跌30元，跌幅1.66%。

法人表示，國票金是由於今年有改選題材的加持，但收盤仍轉跌，在平盤附近的價位以小跌0.05元，每股16.7元收盤，元大金則是受惠於獲利以及泛證券事業群龍頭地位的基本面加持，元大金終場收盤以漲0.1元，43.05元作收，聯邦銀行則漲0.05元，18.7元作收。

去年10月外資券商曾經調高元大的目標價到每股42元，元大金已提前到達而且超越目標價，來到每股43元，今天最高價位為43.15元。

元大金在獲利及股價上已是金控前四強，金控市值也位居前五大。法人亦看好今年隨著台股大盤指數上攻，對元大金泛證券群子公司獲利上有所加持。

元大金 台股

台股1月來大漲逾3,000點 漲最多的竟是這檔記憶體 這檔低軌衛星股緊追

台股1月行情熱鬧非凡，頻頻創高，且衝上32,000點，統計至1月29日，大盤指數上漲3,572.67點，以個股漲幅前十名...

25歲月存1800...65歲能退休？雨果曝「存到450萬就夠」：低成本ETF才是退休保障

「靠450萬本金！退休後能月領4萬？」在長壽成為常態、物價持續上升的環境下，愈來愈多人心裡都有一個揮之不去的焦慮，就是擔心老了錢不夠用。 尤其看到媒體動不動就提到退休需要2,000萬，很多受薪族第一

台股收32,063點下跌472點、力守十日線 台積電下跌30元收1,775元

台股30日開低，最低一度達32,004點，終場收32,063點，下跌472點，跌幅1.45%，成交量9,071億元，力守...

過年前開始獲利入袋！台股下跌472點 三大法人賣超636億元

台股30日持續出現賣壓，下跌472.52點，收在32,063.75點，跌幅1.45%，成交量9,071.11億元，三大法...

統新受惠光通訊需求 股價逆勢漲停創新高

光通訊廠統新（6426）30日逆勢走強，開盤後用不到僅僅半個小時，便強勢上攻漲停鎖死，盤中雖一度因大盤修正而打開，最終仍...

