鳳凰宣布實施庫藏股 買回區間價格為每股45元至55元

鳳凰（5706）29日董事會決議捍衛股東權益，通過實施第十次庫藏股買回計畫，預定買回普通股2,000張，約占公司已發行股總數2.36%，買回價格區間價格為每股45元至55元。

鳳凰表示，董事會綜合考量公司營運狀況、整體財務結構、資金運用效率及全體股東長期利益後所做出的重要決議，並依相關法令規定執行，維護股東權益與公司誠信經營，一直是公司治理與經營決策的核心原則。

董事會透過定期檢視資本結構與資金配置策略，在兼顧營運發展彈性與財務穩健的前提下，適時採取庫藏股買回等措施，並非著眼短期操作，而是公司在符合法令規範下，透過審慎資本配置，回應股東期待、落實公司治理責任的具體作為。

本次庫藏股買回計畫，買回目的是維護公司信用及股東權益，強化公司治理機制；買回期間為自2026年1月30日起至年3月29日止，預計買回普通股2,000張，約占公司已發行股份總數之2.36%。

買回價格區間價格為每股45元至55元，實際買回價格將依市場交易情形及相關法令規定辦理。

公司將視市場狀況、股價變動及資金運用效益，在核定範圍內彈性執行買回作業，以兼顧公司整體利益與股東權益。

公司目前營運持續穩定，財務結構健全，現金流量狀況良好。本次庫藏股買回所需資金，已經會計師就財務狀況及資本維持進行評估，確認對公司整體財務健全性並無重大影響。

未來，鳳凰旅遊將持續專注於核心旅遊業務發展，推動多元化產品與服務布局，並同步強化財務紀律與資本運用效率，以穩健經營為基礎，逐步提升公司長期競爭力，為股東創造可持續的經營成果。