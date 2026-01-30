快訊

快關窗！台中北屯惡火8店面陷火海濃煙擴散中 市府急發空汙警報

台股收32,063點下跌472點、力守十日線 台積電下跌30元收1,775元

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

鳳凰宣布實施庫藏股 買回區間價格為每股45元至55元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

鳳凰（5706）29日董事會決議捍衛股東權益，通過實施第十次庫藏股買回計畫，預定買回普通股2,000張，約占公司已發行股總數2.36%，買回價格區間價格為每股45元至55元。

鳳凰表示，董事會綜合考量公司營運狀況、整體財務結構、資金運用效率及全體股東長期利益後所做出的重要決議，並依相關法令規定執行，維護股東權益與公司誠信經營，一直是公司治理與經營決策的核心原則。

董事會透過定期檢視資本結構與資金配置策略，在兼顧營運發展彈性與財務穩健的前提下，適時採取庫藏股買回等措施，並非著眼短期操作，而是公司在符合法令規範下，透過審慎資本配置，回應股東期待、落實公司治理責任的具體作為。

本次庫藏股買回計畫，買回目的是維護公司信用及股東權益，強化公司治理機制；買回期間為自2026年1月30日起至年3月29日止，預計買回普通股2,000張，約占公司已發行股份總數之2.36%。

買回價格區間價格為每股45元至55元，實際買回價格將依市場交易情形及相關法令規定辦理。

公司將視市場狀況、股價變動及資金運用效益，在核定範圍內彈性執行買回作業，以兼顧公司整體利益與股東權益。

公司目前營運持續穩定，財務結構健全，現金流量狀況良好。本次庫藏股買回所需資金，已經會計師就財務狀況及資本維持進行評估，確認對公司整體財務健全性並無重大影響。

未來，鳳凰旅遊將持續專注於核心旅遊業務發展，推動多元化產品與服務布局，並同步強化財務紀律與資本運用效率，以穩健經營為基礎，逐步提升公司長期競爭力，為股東創造可持續的經營成果。

股東 庫藏股

延伸閱讀

旅行社加碼歐洲河輪行程

鳳凰風災宜蘭商家有補助了！立委吳宗憲成功爭取 力拚農曆年前入帳

大立光 庫藏股已執行67%

華安醫學買回900張庫藏股、執行率100% 首季將公布AI新藥成果

相關新聞

台股1月來大漲逾3,000點 漲最多的竟是這檔記憶體 這檔低軌衛星股緊追

台股1月行情熱鬧非凡，頻頻創高，且衝上32,000點，統計至1月29日，大盤指數上漲3,572.67點，以個股漲幅前十名...

25歲月存1800...65歲能退休？雨果曝「存到450萬就夠」：低成本ETF才是退休保障

「靠450萬本金！退休後能月領4萬？」在長壽成為常態、物價持續上升的環境下，愈來愈多人心裡都有一個揮之不去的焦慮，就是擔心老了錢不夠用。 尤其看到媒體動不動就提到退休需要2,000萬，很多受薪族第一

春燕真的來了？五大利多引爆鋼鐵股商機 中鴻漲停亮燈

台股昨日爆出9千多億大量後，30日盤中下跌逾400點，回測十日線，整體類股一片黑壓壓，但鋼鐵股表現強勢，中鴻（2014）...

台股1月太強...一回檔都是夢？股添樂點「低估值3題材」：工具機、能源接棒

2026年元月台股走勢令市場瞠目結舌，單月狂飆接近4000點，且全月僅出現兩根黑K。財經YouTuber股添樂指出，這段「天天漲到像做夢」的行情，不僅是基本面強勁的體現，更是籌碼面與內資力量大遷徙的結果。 針對許多陷入「錯失恐懼症（FOMO）」不敢進場的投資人，股添樂分析了元月行情爆發的四大主因，並提供現階段的資金避風港建議。

台股收32,063點下跌472點、力守十日線 台積電下跌30元收1,775元

台股30日開低，最低一度達32,004點，終場收32,063點，下跌472點，跌幅1.45%，成交量9,071億元，力守...

鳳凰宣布實施庫藏股 買回區間價格為每股45元至55元

鳳凰（5706）29日董事會決議捍衛股東權益，通過實施第十次庫藏股買回計畫，預定買回普通股2,000張，約占公司已發行股...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。